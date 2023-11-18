46歲像20歲！被譽為東南亞第一貴婦　越南凍齡白富美引熱議

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歷經離婚風波，眾人原以為嬌英會沈浸在產後憂鬱和離婚哀傷中，沒想到嬌英以漂亮又優雅的姿態重回演藝圈。單身的她旋即引來大量追求者的追捧，為了贏得美人心，越南有一名段氏富豪直接送她一座私人島嶼，並命名為「悅嬌島」，在當時被越南媒體大肆報導。
後來，有一名20歲的豪門弟弟和28歲的新媒體創業家對嬌英展開追求，因為舉動過大也都上了當地的媒體，讓民眾相當譁然，不過最終嬌英選擇了越南中年富豪於2007年再婚，並有一名35歲的繼子，因此有了孫女。
越南電視台甚至為了她推出「東南亞第一貴婦的私生活」節目，跟拍她樸實無華的一天。節目內容顯示，她一大早會跟兒子和孫女同樂，但她緊緻的肌膚讓人看不出已經是「阿嬤」。下午她會去自己開的美容診所，和貴婦們享受按摩、美容和閒話家常，生活十分悠閒。該檔節目收視率非常高，吸引超過8000萬人在同時段觀看，足見嬌英的生活有多麽讓越南民眾好奇和嚮往。
雖然看似擁有完美人生，但嬌英近幾年捲入「包養小鮮肉」的醜聞，並被多家媒體拍到她和多位20幾歲的帥哥舉止親密，更有擁抱和游泳的照片流出，更傳出劈腿的年輕帥哥多達103位。由於嬌英容貌年輕，又有合照傳出，被越南媒體封為「第一渣女」，同時盛讚她的容顏依然在線。
此事在當地造成轟動，新聞一出立刻多達近千萬條熱搜，不過嬌英的老公貴為富豪，第一時間買斷所有新聞來源，並霸氣地放上全家福合照闢謠，並表示兩人婚姻非常堅定和穩固。而嬌英的故事也鼓舞許多年輕女生，她所開設的美容診所更是獲得極佳的宣傳，讓女生們堅信無論發生任何壞事，都有機會再度迎來人生轉機。