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46歲像20歲！被譽為東南亞第一貴婦　越南凍齡白富美引熱議

▲被譽為「東南亞第一貴婦」的嬌英。（圖／翻攝自臉書）
▲被譽為「東南亞第一貴婦」的嬌英。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南美女何嬌英雖已年過46歲，卻擁有超完美的臉蛋和絕佳的身材，更被譽為「東南亞第一貴婦」，甚至跟20幾歲的選美皇后並肩而坐，都看不出來誰年紀比較大。嬌英的一生也是跌宕起伏，曾被高官前夫劈腿，又遇到鮮肉富豪追求，最終嫁給越南中年富豪，經歷非常多的波折。

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嬌英擁有172公分的傲人身材，過去是知名的模特兒和1992年越南小姐選美比賽的冠軍，後來嫁給越南高官，然而這名丈夫多次劈腿，甚至在她懷孕期間偷吃她的閨蜜，並爆出她的孕期醜照，讓她的顏面盡失，最終嬌英也選擇跟這名高官離婚。

▲何嬌英曾被前夫在她懷孕期間偷吃她的閨蜜，並爆出她的孕期醜照。（圖／翻攝自youtube）
▲何嬌英曾被前夫在她懷孕期間偷吃她的閨蜜，並爆出她的孕期醜照。（圖／翻攝自youtube）
歷經離婚風波，眾人原以為嬌英會沈浸在產後憂鬱和離婚哀傷中，沒想到嬌英以漂亮又優雅的姿態重回演藝圈。單身的她旋即引來大量追求者的追捧，為了贏得美人心，越南有一名段氏富豪直接送她一座私人島嶼，並命名為「悅嬌島」，在當時被越南媒體大肆報導。

後來，有一名20歲的豪門弟弟和28歲的新媒體創業家對嬌英展開追求，因為舉動過大也都上了當地的媒體，讓民眾相當譁然，不過最終嬌英選擇了越南中年富豪於2007年再婚，並有一名35歲的繼子，因此有了孫女。

▲越南媒體曾大篇幅地報導有一名20歲的豪門弟弟和28歲的新媒體創業家對嬌英展開追求。（圖／翻攝自臉書）
▲越南媒體曾大篇幅地報導有一名20歲的豪門弟弟和28歲的新媒體創業家對嬌英展開追求。（圖／翻攝自臉書）
越南電視台甚至為了她推出「東南亞第一貴婦的私生活」節目，跟拍她樸實無華的一天。節目內容顯示，她一大早會跟兒子和孫女同樂，但她緊緻的肌膚讓人看不出已經是「阿嬤」。下午她會去自己開的美容診所，和貴婦們享受按摩、美容和閒話家常，生活十分悠閒。該檔節目收視率非常高，吸引超過8000萬人在同時段觀看，足見嬌英的生活有多麽讓越南民眾好奇和嚮往。

▲越南電視台為了她推出「東南亞第一貴婦的私生活」節目，她分享早上會和子女同樂。（圖／翻攝自臉書）
▲越南電視台為了她推出「東南亞第一貴婦的私生活」節目，她分享早上會和子女同樂。（圖／翻攝自臉書）
雖然看似擁有完美人生，但嬌英近幾年捲入「包養小鮮肉」的醜聞，並被多家媒體拍到她和多位20幾歲的帥哥舉止親密，更有擁抱和游泳的照片流出，更傳出劈腿的年輕帥哥多達103位。由於嬌英容貌年輕，又有合照傳出，被越南媒體封為「第一渣女」，同時盛讚她的容顏依然在線。

▲嬌英近幾年捲入「包養小鮮肉」的醜聞。（圖／翻攝自臉書）
▲嬌英近幾年捲入「包養小鮮肉」的醜聞。（圖／翻攝自臉書）
此事在當地造成轟動，新聞一出立刻多達近千萬條熱搜，不過嬌英的老公貴為富豪，第一時間買斷所有新聞來源，並霸氣地放上全家福合照闢謠，並表示兩人婚姻非常堅定和穩固。而嬌英的故事也鼓舞許多年輕女生，她所開設的美容診所更是獲得極佳的宣傳，讓女生們堅信無論發生任何壞事，都有機會再度迎來人生轉機。

▲嬌英在2007年與中年富豪再婚，兩人感情堅定，也不受外界傳聞影響。（圖／翻攝自臉書）
▲嬌英在2007年與中年富豪再婚，兩人感情堅定，也不受外界傳聞影響。（圖／翻攝自臉書）

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