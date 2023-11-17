新北耶誕城情侶自拍5重點！手機攝影師王小路教　2拍法低調又甜蜜

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📍神秘又甜蜜感十足－Follow me
Follow me的拍法雖然另一方沒有入鏡，但照片裡一隻手牽著，看照片就能秒知「不是一個人」，有點神秘但又甜蜜感十足。王小路表示，拍攝Follow me的照片時，人物要在畫面中間，手機橫擺並打開廣角模式，中間的人物不會變形，但周圍的環境都能被攝入。
📍滿滿戀愛氛圍－剪影
如果光線不足，「剪影」也是一種拍法，王小路提到，想拍攝剪影就不需要特別尋找補光的光源，兩人側面對看、手牽手、接吻也都可以。是一種拍不臉，但卻充滿戀愛氛圍的拍法。
📍情侶自拍神隊友－腳架或自拍棒
情侶想要合照，如果請路人協助拍攝，免不了一陣「尷尬癌」發作，到最後只能拍出到此一遊的照片，王小路建議可以多帶腳架或是自拍棒，讓兩人拍照起來更自在。
📍消滅人潮解方－仰角或人像拍攝
滿山滿谷的人潮，沒有辦法等待人散去，就只能找解法。消滅人潮最好的方式就是仰角拍攝，由下往上，拍出美美的景色，或是直接開啟「人像」模式，透過背景虛化讓路人成為最佳配角。
📍混亂光源－手機手電筒幫忙補救
有些景點光線很混亂，又綠又紅五光十射，拍出來的結果大多會超悲劇。如果一定要在該景點拍攝，王小路認為可以用手機上的手電筒幫自己的臉補白光，平衡一點混亂光源，同時還可以透過後製來調整顏色。