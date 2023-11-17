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新北耶誕城情侶自拍5重點！手機攝影師王小路教　2拍法低調又甜蜜

▲手機攝影師王小路認為，「剪影」拍攝有時也能傳達出濃郁的感情。該圖獲得2021年MPA世界手機攝影大賽。（圖／取自花見小路手機攝影FB）
▲手機攝影師王小路認為，「剪影」拍攝有時也能傳達出濃郁的感情。該圖獲得2021年MPA世界手機攝影大賽。（圖／取自花見小路手機攝影FB）

記者周淑萍/綜合報導

即將成為年底熱門打卡景點的新北耶誕城，情侶如何拍出低調卻超放閃的照片呢？屢獲世界手機攝影大賽的手機攝影師王小路認為「剪影」或是「Follow me」都是一種拍法，此外，她建議情侶外出可以攜帶腳架，避免甜蜜合照時「尷尬癌」發作。

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《NOWnews》請來台灣知名的手機攝影講師王小路，教情侶拍出低調放閃的甜蜜合照。同時分享手機怎麼拍才能避開滿滿人潮。此外，王小路提到，手機內的長焦、人像、夜拍都是很好的拍攝功能。像是長焦可以帶來壓縮感，而人像可以擁有單眼的散景氛圍，夜拍則能讓夜景更加細膩。懂得活用，就能輕鬆拍出各式美照。

📍神秘又甜蜜感十足－Follow me

Follow me的拍法雖然另一方沒有入鏡，但照片裡一隻手牽著，看照片就能秒知「不是一個人」，有點神秘但又甜蜜感十足。王小路表示，拍攝Follow me的照片時，人物要在畫面中間，手機橫擺並打開廣角模式，中間的人物不會變形，但周圍的環境都能被攝入。

▲手機攝影師王小路實拍照。（圖／取自花見小路手機攝影FB）
▲Follow me拍法雖然另一方沒有入鏡，但照片裡一隻手牽著，看照片就能秒知「不是一個人」，有點神秘但又甜蜜感十足。（圖／取自花見小路手機攝影FB）
📍滿滿戀愛氛圍－剪影

如果光線不足，「剪影」也是一種拍法，王小路提到，想拍攝剪影就不需要特別尋找補光的光源，兩人側面對看、手牽手、接吻也都可以。是一種拍不臉，但卻充滿戀愛氛圍的拍法。

▲手機攝影師王小路實拍照。（圖／取自花見小路手機攝影FB）
▲情侶互看或是手牽手，拍不臉，但卻充滿戀愛氛圍。（圖／取自花見小路手機攝影FB）
📍情侶自拍神隊友－腳架或自拍棒

情侶想要合照，如果請路人協助拍攝，免不了一陣「尷尬癌」發作，到最後只能拍出到此一遊的照片，王小路建議可以多帶腳架或是自拍棒，讓兩人拍照起來更自在。

📍消滅人潮解方－仰角或人像拍攝

滿山滿谷的人潮，沒有辦法等待人散去，就只能找解法。消滅人潮最好的方式就是仰角拍攝，由下往上，拍出美美的景色，或是直接開啟「人像」模式，透過背景虛化讓路人成為最佳配角。


▲手機攝影師王小路實拍照。（圖／取自花見小路手機攝影FB）
▲由下往上拍，以人物為主角，同時還能拍到豐富的造景。（圖／取自花見小路手機攝影FB）
📍混亂光源－手機手電筒幫忙補救

有些景點光線很混亂，又綠又紅五光十射，拍出來的結果大多會超悲劇。如果一定要在該景點拍攝，王小路認為可以用手機上的手電筒幫自己的臉補白光，平衡一點混亂光源，同時還可以透過後製來調整顏色。

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