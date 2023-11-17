方馨破相臉凹了！停工被虧：家暴嗎 米可白金鐘獎金拿去「結紮」
方馨、柯叔元、米可白、蕭景鴻、謝麗金、林玉書、亮曦主演台視8點檔大戲《追分成功》來勢洶洶，今（17）日盛大舉行記者會。方馨上周拍戲到一半跌倒臉頰受傷，皮削掉有點凹陷，被柯叔元笑虧：「會被誤會是家暴嗎？」本來是貼美容膠但沒什麼用，之後去知名燒燙傷診所，停工約3天就好得差不多。除了方馨，金鐘獎得主米可白也被蕭景鴻抓到手臂是痕跡，至於她的金鐘獎金如何使用？她說要補貼之前拍《牛車來去》，幫流浪狗結紮的錢。
記者蔡依庭／台北報導
《追分成功》劇組不知發生啥事，一直有人受傷，先是林玉書突然暈倒，再來又有方馨莫名跌倒摔傷臉，就連到了今天記者會，柯叔元一坐下就撞到腿，痛得要命。方馨跌倒的時候摔到臉，擦傷挺嚴重「有點凹陷」，本來她是要用美容膠貼著，硬是上妝拍戲，但是得一直替換貼布又沒比較好，後來她去診所看醫生，因為被要求不能上妝，因此拍攝停工幾天，但復原狀況就好很多。
米可白也有微微受傷，但是被蕭景鴻害的。她有場戲被蕭景鴻撞倒，還摔了好多次，米可白膝蓋因此多了一個巴掌大的瘀青，「回去發現手上有抓痕，都還沒消」。蕭景鴻解釋說：「因為當下撞到米可白，擔心摔傷她，要抓對方手臂，想保護她。」
2人吵吵鬧鬧，蕭景鴻坦言要和拿金鐘獎的米可白對戲本來很緊張，後來演了一場後就放心了，米可白很浮誇起身揍他，蕭景鴻趕緊解釋：「因為米可白得獎後沒有擺出架子，所以一起合作就放心了。」至於她金鐘約9萬元獎金該如何使用？米可白都拿去貼補之前幫流浪狗結紮的錢，透露當時大概花了有6、7萬元。
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