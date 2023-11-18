去全球化、人口老化、氣候危機　歐洲央行總裁：全球處於關鍵時刻

今日我最匯／最強亞幣！台幣周升快5角　能否站穩31字頭這是關鍵

▲新台幣兌美元本周五11月17日升破32元整數關卡，收31.856元，強升1.54角，累計1周下來更狂升了4.96角，升幅達1.53%，但下周能否續站穩「31字頭」，專家解析關鍵因素。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元本周五11月17日升破32元整數關卡，收31.856元，強升1.54角，累計1周下來更狂升了4.96角，升幅達1.53%，但下周能否續站穩「31字頭」，專家解析關鍵因素。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國通膨降溫，美元指數大幅回落，也引導美債殖利率下滑，增加市場對美國聯準會（Fed）升息循環已結速的預期，亞洲主要貨幣兌美元大反攻，新台幣兌美元更一舉升破「32元」整數關卡 ，本周五收在31.856元，累計1周下來更狂升4.96角，升幅達1.53%。至於下周新台幣能否繼續站穩「31字頭」？匯銀人士認為，還是要看台股表現、央行態度及聯準會官員談話，如果新台幣未能進一步升破31.7元，可能在目前31.85元附近整理一陣子。

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美國通膨降溫，加上美國工業生產、請領失業救濟金人數等經濟數據，表現也都不及市場預期，強化投資人對於美國升息循環告終的樂觀預期，更帶動10年期美債殖利率下跌，美元指數一度跌破104，之後又反彈回到104之上。不過，亞洲主要貨幣兌美元展開大反攻，新台幣兌美元也一舉升破32元整數關卡 ，本周五更以31.856元作收，強升1.54角，不僅連5個交易日收升，更創下9月以來收盤新高價。而累計1周下來，新台幣兌美元更狂升了4.96角，升幅達1.53%。

至於新台幣為什麼表現這麼強？尤其台股周五僅小漲37.77點，匯銀人士認為，除了外資買超台股及匯入之外，單日外資及陸資買超台股有236.71億元，市場揣測可能也與政治因素有關，在中國國家主席習近平表態沒有攻台計畫，加上國內總統大選確定藍白合後，市場預期政黨輪替機會增加，可降低兩岸地緣緊張情勢，也讓新台幣在本周最後一個交易日站上「31字頭」。

新台幣兌美元1周下來狂升快5角，從32.352元一路升到31.856元。只是，新台幣下周能繼續站穩「31字頭」嗎？還是可能重返「32元」價位？法人報告指出，美國聯準會下周將公布最新會議記錄，雖然聯準會主席鮑爾日前談話，被市場解讀為升息循環已然告終，這使得金融情勢至今也已不再如先前般緊俏，但市場研判聯準會態度仍將強調「升息」選項仍在決策檯面上，同時也將表達樂見市場利率偏高、金融環境偏緊，短線殖利率要進一步下行相對不易，走勢預期會轉為區間震盪。

至於新台幣兌美元下周有望續升嗎？法人觀察，雖然美、台利差大，逢低買匯需求仍在，美國所公布的首次請領失業救濟金人數增加超過預期、10月工業生產月率衰退超出預期，持續削減未來聯準會升息可能性，升高市場風險偏好，推動美元回軟，預期新台幣將呈震盪偏升格局，惟需留意央行調節力度，並闢注拜習會成果及聯準會成員談話，可能造成匯市波動。

匯銀人士則分析，隨台股飛越「萬七」後轉呈碎步盤堅格局，短線新台幣走勢由外資動向主導，目前台灣投資風險情緒轉好，後續新台幣仍有機會續揚，但仍要留意央行調節力度、聯準會官員談話，尤其之前央行阻升就是不想讓新台幣獨強太多，與其他亞幣的回檔走勢不同調。

外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，在台股沒那麼強之下，新台幣兌美元周五表現仍相對強勢，並升破了「32元」整數關卡，目前看來是有機會在「31字頭」震盪一陣子。若觀察今年剛好有幾次新台幣回檔走勢，一波在今3月多4月從30.89元回到30.2元價位附近，7、8月則從31.4元回到30.84元，震盪幅度約在1.5%至2%，之後新台幣又繼續走貶，這波也差不多1.5%。

因此，李其展認為，在美元較強勢拉回之下，新台幣有進一步走強的機會，只是如果沒進一步突破31.7元，可能會在目前價格整理一陣子，當然也可能回到「32字頭」，就看台股是否續強。

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