快樂服務樂在其中！勞動部高屏澎東分署舉辦績優就服志工表揚
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(17)日，在高雄市福華飯店，舉辦112年度志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，以讓志工增進服務知能，並學習保健身心，做個快樂的志工。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署112年度志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，有來自高雄、屏東、台東及澎湖地區的高屏澎東分署就業服務志工與會。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，該分署就業服務志工，平時分散在南部、東部及離島為民眾服務，志工年齡從19歲至77歲都有，其中有退休校長、企劃人員、家管、學生等不同背景的人聚在一起，奉獻自己的時間與專業，並提供最熱忱的服務，實在令人感佩。
郭耿華感謝志工們長期擔任第一線服務引導，提供初步就業資訊及解說，用親切的笑容與熱心服務，為各中心據點的整體服務品質，有加分的效果。
郭耿華指出，志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，除表揚服務3年以上的績優就業服務志工外，並安排勞動法令、傾聽與溝通技巧、體適能及營養等教育訓練課程，讓志工增進服務知能外，並學習保健身心，做個快樂的志工。