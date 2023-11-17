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快樂服務樂在其中！勞動部高屏澎東分署舉辦績優就服志工表揚

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦志工訓練及績優就服志工表揚活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦志工訓練及績優就服志工表揚活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(17)日，在高雄市福華飯店，舉辦112年度志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，以讓志工增進服務知能，並學習保健身心，做個快樂的志工。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦志工訓練及績優就服志工表揚活動。(圖／勞動部高屏澎東分署)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦志工訓練及績優就服志工表揚活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署112年度志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，有來自高雄、屏東、台東及澎湖地區的高屏澎東分署就業服務志工與會。

勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，該分署就業服務志工，平時分散在南部、東部及離島為民眾服務，志工年齡從19歲至77歲都有，其中有退休校長、企劃人員、家管、學生等不同背景的人聚在一起，奉獻自己的時間與專業，並提供最熱忱的服務，實在令人感佩。

郭耿華感謝志工們長期擔任第一線服務引導，提供初步就業資訊及解說，用親切的笑容與熱心服務，為各中心據點的整體服務品質，有加分的效果。

郭耿華指出，志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，除表揚服務3年以上的績優就業服務志工外，並安排勞動法令、傾聽與溝通技巧、體適能及營養等教育訓練課程，讓志工增進服務知能外，並學習保健身心，做個快樂的志工。

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