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保時捷Turbo配上專屬徽章！將以渦輪黑取代原有金色設計

▲保時捷Turbo配上專屬徽章！將以渦輪黑取代原有金色設計
▲保時捷Turbo配上專屬徽章！將以渦輪黑取代原有金色設計

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近50年來，Turbo一直是保時捷全車系頂級性能車型的代名詞。保時捷為了更凸顯Turbo車型的獨特性，將其外觀做了升級調整。保時捷Turbo車型今後將配備以全新渦輪黑（Turbonite）色調為基底的保時捷盾徽與相關配件，取代原有的金色。專為Turbo設計的渦輪黑帶有優雅的灰色調金屬質感，在外觀及內裝上皆強調Turbo車型的獨特識別和風貌。保時捷Turbo車型設計將在所有車系中逐步登場，首部使用全新渦輪黑設計的車款將首見於2023年11月24日發表的全新Panamera。

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Style Porsche 副總裁 Michael Mauer 表示：「保時捷1974年，保時捷推出第一輛搭載渦輪增壓引擎的911。至今，『Turbo』已經成為保時捷卓越性能的代名詞，更被視為性能車型的最佳典範。我們期待透過彰顯Turbo車型外觀獨特的視覺設計，更襯托出Turbo車型與眾不同的嶄新樣貌。從今以後，所有車系中 的Turbo車型將擁有一致且顯而易見的獨特外觀：優雅、高品質、不同凡響。」

保時捷Turbo車型獨有的全新渦輪黑色調如同保時捷所有塗裝為配色與裝飾件部門（Porsche Colour & Trim）專家精心設計的成果。其中金色元素使金屬視覺效果優美典雅，頂層則使用消光烤漆呈現對比。未來Turbo車型的車尾型號、採光口以及車窗框都將施以渦輪黑烤漆。前保桿的內飾、輪輻及鋁合金輪圈的風翼等細節也將視車系搭載渦輪黑塗裝。

Turbo車型專屬盾徽也以渦輪黑為主色調。所有頂級性能車款的車頭、鋁合金輪圈及方向盤上皆將在近期換上全新的盾徽。

此外，內裝中飾條、安全帶，以及駕駛模式旋鈕與空調控制面板等操控配件也將使用渦輪黑。具體應用範圍則視車系而定。座椅、門飾板、儀錶板及地毯也將搭配全黑內裝使用渦輪黑對比色縫線。

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