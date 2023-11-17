▲保時捷Turbo配上專屬徽章！將以渦輪黑取代原有金色設計

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Style Porsche 副總裁 Michael Mauer 表示：「保時捷1974年，保時捷推出第一輛搭載渦輪增壓引擎的911。至今，『Turbo』已經成為保時捷卓越性能的代名詞，更被視為性能車型的最佳典範。我們期待透過彰顯Turbo車型外觀獨特的視覺設計，更襯托出Turbo車型與眾不同的嶄新樣貌。從今以後，所有車系中 的Turbo車型將擁有一致且顯而易見的獨特外觀：優雅、高品質、不同凡響。」





保時捷Turbo車型獨有的全新渦輪黑色調如同保時捷所有塗裝為配色與裝飾件部門（Porsche Colour & Trim）專家精心設計的成果。其中金色元素使金屬視覺效果優美典雅，頂層則使用消光烤漆呈現對比。未來Turbo車型的車尾型號、採光口以及車窗框都將施以渦輪黑烤漆。前保桿的內飾、輪輻及鋁合金輪圈的風翼等細節也將視車系搭載渦輪黑塗裝。





Turbo車型專屬盾徽也以渦輪黑為主色調。所有頂級性能車款的車頭、鋁合金輪圈及方向盤上皆將在近期換上全新的盾徽。





此外，內裝中飾條、安全帶，以及駕駛模式旋鈕與空調控制面板等操控配件也將使用渦輪黑。具體應用範圍則視車系而定。座椅、門飾板、儀錶板及地毯也將搭配全黑內裝使用渦輪黑對比色縫線。



