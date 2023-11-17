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迪士尼米老鼠特仕版Vespa！首批少量實車到港，建議售價20.9萬起

▲迪士尼米老鼠特仕版Vespa！首批少量實車到港，建議售價20.9萬起
▲迪士尼米老鼠特仕版Vespa！首批少量實車到港，建議售價20.9萬起

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義大利經典速克達品牌Vespa為慶祝迪士尼100週年，特別與迪士尼攜手合作，推出了極具收藏價值的限量聯名車款 「迪士尼米老鼠特仕版Vespa」，將Vespa一貫強調的自由和樂趣價值觀融入迪士尼的經典故事和奇幻世界，共同打造了這個趣味橫生的聯名計畫。今年暑期甫開放預售，立即引起廣泛關注和熱烈搶訂！首批少量迪士尼米老鼠特仕版Vespa已正式到港，現於Vespa授權經銷門市展售中。欲鑑賞實車及擁有這台百年一遇的Vespa X Disney米老鼠特仕版的車迷朋友們，請千萬不能錯過這個機會！

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迪士尼米老鼠Vespa Primavera 150聯名特仕版Vespa推出的迪士尼米老鼠特仕版Vespa，是以上市有55年歷史的 Primavera車款所打造的 150 cc引擎版本，將Vespa的自由樂趣與迪士尼的奇幻故事完美結合。在迪士尼100週年的這個特殊時刻，Vespa以跨時代經典品牌的身份向同樣經典的標誌──迪士尼米老鼠致敬，紀念其在創造力、想像力、愉悅和樂趣方面的重要貢獻，同時體現出Vespa一直傳達的自由和樂趣核心價值觀。這次合作象徵兩大歷史悠久品牌共享的理念及願景。

迪士尼米老鼠特仕版Vespa以米老鼠經典配色：黑色、紅色、黃色及白色活潑地呈現，包含代表米老鼠身體的黑色車身；車身內側、腳踏板處和喇叭領結飾蓋，則選用了富有活力的紅色，與米老鼠的經典褲裝造型相得益彰；黃色前土除和前後輪圈樣式，巧妙勾勒出米老鼠的鞋款；黑色正圓造型的後視鏡則完美呼應了米老鼠顯著的圓形耳朵；最後，白色的米老鼠手繪設計插圖精緻地呈現於車身兩側和車前飾版，賦予整體設計更多趣味細節。除此之外，設計亮點還包括了別具象徵性的米老鼠"Mickey Mouse"簽名，精緻地壓印在黑色座墊上並點綴於車前面板，呈現出與眾不同的設計巧思。最後，於車身內側下方，還可以發現專屬的迪士尼認證標誌，彰顯此限量特仕版的獨一無二。

購車享優惠方案 加碼抽獎送蘋果iPhone 15手機迪士尼米老鼠特仕版Vespa Primavera 150售價為NT$209,000元，並可享高額0%利率分期〔註1或超值配件交車禮〔註2方案二選一。除此之外，只要於2023年11月至12月底止完成購車並掛牌，即可參加總代理太古運通特別推出的「Vespa歲末超狂購車機惠」活動，抽獎贏得蘋果iPhone 15手機。更多購車詳情請洽全台Vespa授權經銷門市。

  • 註1：高額零利率分期：NT$15萬元20期零利率優惠
  • 註2：交車配件禮：Vespa小置物箱套組，含背靠及支架組（總市價NT$15,880）

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