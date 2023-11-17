▲迪士尼米老鼠特仕版Vespa！首批少量實車到港，建議售價20.9萬起

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迪士尼米老鼠特仕版Vespa以米老鼠經典配色：黑色、紅色、黃色及白色活潑地呈現，包含代表米老鼠身體的黑色車身；車身內側、腳踏板處和喇叭領結飾蓋，則選用了富有活力的紅色，與米老鼠的經典褲裝造型相得益彰；黃色前土除和前後輪圈樣式，巧妙勾勒出米老鼠的鞋款；黑色正圓造型的後視鏡則完美呼應了米老鼠顯著的圓形耳朵；最後，白色的米老鼠手繪設計插圖精緻地呈現於車身兩側和車前飾版，賦予整體設計更多趣味細節。除此之外，設計亮點還包括了別具象徵性的米老鼠"Mickey Mouse"簽名，精緻地壓印在黑色座墊上並點綴於車前面板，呈現出與眾不同的設計巧思。最後，於車身內側下方，還可以發現專屬的迪士尼認證標誌，彰顯此限量特仕版的獨一無二。
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- 註1：高額零利率分期：NT$15萬元20期零利率優惠
- 註2：交車配件禮：Vespa小置物箱套組，含背靠及支架組（總市價NT$15,880）