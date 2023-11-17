15位「啦啦隊女神」火球祭集合！快卡位髮香區　還有大咖神祕嘉賓

2023火球祭即將在11月25日至26日於樂天桃園棒球場正式登場，演出陣容包含唱紅《灌籃高手》電影版主題曲的日本樂團10-FEET、韓國大勢Rapper李泳知、宇宙人、TRASH、勸世三姊妹等，日前火球祭也驚喜公布特殊共演組合，不僅有滅火器和馬克SAVAGE.M＆阿跨面，還有重金屬樂團血肉果汁機攜手R&B女神Julia吳卓源的特別演出，更有以限定組合形式演出的美秀集團與浣熊俠。此外，火球祭也結合場地樂天桃園棒球場的特色，邀請共15位樂天女孩參與串場演出，將棒球比賽時的歡樂應援氣氛帶到音樂祭，讓參與的人能夠近距離體會到樂天女孩的髮香。 我是廣告 請繼續往下閱讀 滅火器在火球祭連續演出兩日，擔任第一天的開路先鋒以及第二天的壓軸，滅火器也為兩場演出訂定主題，分別是第一天的「火大啦」、以及第二天的「On Fire Day」，「火大啦」是滅火器的巡演主題之一，以演唱經典舊歌為主，「On Fire Day」則是滅火器例行舉辦的主題演唱會，集結滅火器的金曲以及熱門新歌，滅火器也邀請樂迷複習歌曲，一起在現場大合唱。他們更預告演出嘉賓除了馬克SAVAGE.M 以及阿跨面之外，還有一位神祕重量級嘉賓，「這位嘉賓真的很難得，遠道而來！我們現場見真章！」▲血肉果汁機攜手R&B女神Julia吳卓源在火球祭帶來特別舞台。（圖／夥球擊提供）▲滅火器和馬克SAVAGE.M＆阿跨面將在火球祭帶來特別舞台。（圖／夥球擊提供）火球祭也公布最後的演出亮點「樂天女孩」，女孩們接連兩天將會為演出者與聽眾應援，在火舞台、球舞台之間，以及一壘側和三壘側觀眾席帶來熱力四射的串場表演，如果看到累了、走不動了，不妨觀賞樂天女孩的應援演出，為自己加油打氣。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 亞運棒球中華隊4：0贏南韓！啦啦隊女神李多慧甜笑吐真實心聲啦啦隊女神李多慧爆戀情！隊友巫苡萱吐真相 新莊購房曝存錢心法蔡依林等了20年！親自公布喜訊 「簡單的快樂就在身旁」愛黛兒抽2幸運歌迷互動！開心大喊「台灣」 勾出炎亞綸按讚