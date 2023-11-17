吳慷仁雞舖打工「放血、清內臟」 教戰大尺度床戲下面怎麼貼！
吳慷仁和陳澤耀上MOMOTV《TALK一杯》接受鄭偉柏訪問。2人在《富都青年》飾演兄弟檔，還一同在馬來西亞市場的雞舖打工，吳慷仁笑說從抓雞、秤重、斬雞、放血、清理內臟，最後包給客人，一條龍全都上手。陳澤耀首次演出床戲，不知怎麼防護下體，吳慷仁貼心說：「下次我教你怎麼貼，又軟又不會碰到然後又尊重。」
記者黃盈容/綜合報導
李心潔首度出任監製、王禮霖執導的第一部劇情長片《富都青年》，找來吳慷仁和陳澤耀演出，他們在馬來西亞市場進行田野調查時，特別無薪在「雞舖」打工，吳慷仁笑稱從抓雞、秤重、斬雞、放血、清理內臟，最後包給客人，一條龍全都上手，並特別叮囑劇組：「不要理我們，就把我們丟去（市場）。」吳慷仁還調皮表示如果真的有警察臨檢，自己會想跟著跑看看。
吳慷仁和馬來西亞男星陳澤耀第一次合作，他誇讚陳澤耀「有一個非常好的生活感」，是台灣其他演員身上是很難看到的，吳慷仁表示在陳澤耀身上看到自己也沒有的氣息，反而很吸引人。他更鼓勵陳澤耀來台演戲，直言：「我覺得他一定可以佔到一個位置。」
陳澤耀形容吳慷仁有「被討厭的勇氣」，他待人直來直往，有話直說，不像其他人可能會選擇婉轉表達，吳慷仁也在一旁補充：「我不想浪費別人時間。」陳澤耀舉例，吳慷仁在馬來西亞時，就直說：「我沒有要吃什麼東西，你們不要買給我。」說完便蹲在路邊觀察來往的行人。
陳澤耀在《富都青年》中，第一次演出大尺度的床戲，他一開始拿到的護具有很硬的褲檔，陳澤耀直呼：「這個會撞死人吧。」後來改用一隻襪子代替，吳慷仁笑說：「下次我教你怎麼貼，又軟又不會碰到然後又尊重。」
這次的大尺度對於馬來西亞劇組也是少見，陳澤耀分享劇組甚至用大力膠幫他貼襪子，經驗不足的他因沒有事先清理黏貼的周邊毛髮，結束後要撕是一場酷刑，陳澤耀表示：「真的很痛。」
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