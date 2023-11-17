林玉書甩《全明星》被霸凌！揭沒再上節目原因 遇怪事突倒地撞頭
林玉書去年參加《全明星運動會4》打開知名度，中途因傷退賽，又爆出被隊友排擠，後來她在今年6月去奧地利打工度假，結果突然被找回來演台視新戲《追分成功》，現在還要跟家人借錢付奧地利無法解約的房租。經歷過霸凌低潮，現在的她心情很好，她說：「沒有排斥再上綜藝節目，但沒有人找我。」同時也因為拍這檔戲，感受到和前輩一起工作備受照顧的好，「同儕間可能需要競爭」。
記者蔡依庭／台北報導
林玉書已經是30歲的小姊姊，外表和談吐還像小女孩一樣，講話節奏很特別，又有點ㄎㄧㄤ感，被方馨笑說：「每天都在神遊一樣。」林玉書有天拍戲莫名其妙暈倒，還往前翻了一大圈，瞬間斷片的她至今還不知為何，但實在太離奇被懷疑卡到陰，但她只在乎撞到頭有沒有變笨，總之目前腦袋還算正常。
經歷《全明星4》霸凌事件，林玉書申請去奧地利打工度假1年簽證，今年6月才出發，結果8月底就被台視《追分成功》製作人私訊，詢問她是否返台拍戲，她內心其實猶豫又掙扎，因為房子已經租了，沒辦法說退就退，而且她才工作1個月，交友圈也才剛開啟。
總之她跟導演再三確認「要用我嗎？因為要很多錢」。她現在賺的錢根本不夠付奧地利房租，還得向家人借，但沒辦法，頭都洗下去了，好在身邊的前輩們總是給予她溫暖鼓勵和信心，要她相信之後會賺回來的。《追分成功》11月20日每周一至五晚間8點台視播出。
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