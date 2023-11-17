特企／怕胖團跨界結合塗鴉藝術　進軍北流演出核心價值

繼與漫畫星、文學星跨界合作歌曲〈月旁月光〉成為內容IP後，怕胖團此次北流演唱會將於塗鴉藝術家頌君合作，將整個樂團與頌君筆下的塗鴉人物「堅強少年」結合，並以其為演唱會主題創作出另外三個以團員為藍本的虛擬人物，主視覺以超有動漫感的塗鴉畫面為設計，宣告要以怕胖團的直球搖滾炸翻北流。塗鴉藝術家頌君，融合街頭塗鴉與日本動漫文化，打造出獨一無二的個人風格。他以「堅強少年」、「逞強少女」、「咬男孩」等角色為主軸，將狂野與脆弱相互交織，呈現豐富多元的角色故事。其中「堅強少年」是一位以甲蟲外殼武裝自己的孤獨者，內心脆弱的經常會懷疑自己也因此害怕而掛著鼻涕與眼淚，然而堅強就是他最佳的武器，不放棄的繼續往前行，就如同怕胖團在音樂這條路上一樣，不是一夕爆紅也自認不是最有天賦的一群人，然而在創作與表演上，他們依舊不退縮的繼續挑戰每一個艱難的關卡。所以當怕胖團與頌君遇上彼此時，堅強少年這個人物就成為雙方心有共鳴的主題，也因此決定要以其為主題成為挑戰北流演出的核心價值。
怕胖團相信即便現實環境消磨著我們，又或是生活中我們都難免遭受挫折或失敗，我們在每次跌倒後，都還會找到那個堅持的勇氣再度站起繼續挑戰，就像「沒有什麼能失去，就帶著堅強活下去」般的勇敢著，所以轉眼間怕胖團也已經成團十六年了。回望過去的時光，有許多夥伴一直在他們的身邊支持著、共同打拼著，也有許多胖友們因為音樂而與怕胖團凝聚在一起，因為怕胖團的音樂而一起得到宣洩、感動、或陪伴。所以當怕胖團許下要帶著大家一起前往北流的願望時，胖友們無不引頸期盼這一刻快快到來，現在眾所期盼的信號彈即將引爆，請大家千萬不要錯過參與怕胖團這歷史性的一刻。
怕胖團“堅強少年 BOMBING@北流”
演出時間：2024/02/03(六)19:30(實際演出時間以現場公告為準)
演出地點：台北流行音樂中心表演廳
票價：
1樓搖滾區 NT$2760
2樓座位區 NT$2560/1860
3樓座位區 NT$1560/1260
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全面啟售：2023/11/21(二)20:00（遠大售票系統）
主辦單位：歪的音樂
協辦單位：氪米厘娛樂、杳桓
贊助單位：權可易資訊
售票平台：遠大售票、T-KI售票