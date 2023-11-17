被問黃國昌加入民眾黨「不要臉」　賴清德大笑三聲「哈哈哈」

時代力量前立委黃國昌昨天宣布退黨，加入民眾黨，引發政壇關注，副總統賴清德今（17）日出席活動時被媒體問到，會不會覺得黃國昌不要臉時，雖然並未回應，卻是「哈哈哈」笑了三聲。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賴清德晚間出席「台大EMBA第20屆學生會『2023百川講堂』演講」，會前媒體詢問，藍白合明天掀牌，會不會覺得民眾黨黨主席柯文哲會反悔？賴清德未停下腳步，也未回應媒體詢問。媒體又追問，黃國昌退黨，將被民眾黨納入不分區立委，會不會覺得不要臉？賴清德雖然沒有回應，卻是難得大笑三聲「哈哈哈」。黃國昌昨天宣布退出他所創的時代力量，加入民眾黨，引發外界兩極看法，過去曾和黃國昌一起參與太陽花學運的民進黨前副秘書長林飛帆則說，黃國昌終究選擇拋下他親手創立的政黨，選擇和他過去最厭惡的柯文哲，及他極力反對的國民黨站在一起，「我不感到意外，更多的是感到唏噓」。更多「2024大選」相關新聞。最新民調曝光！柯侯配46.6%、侯柯配46.5% 在誤差範圍內籲黃國昌取代柯文哲參選總統 民進黨：就能和賴清德辯論讚吳崢擋服貿！賴清德：若通過「中國5千萬人來還需發動戰爭？」妻子被質疑參加統戰活動 何博文批：把大學抹黑成統戰工具