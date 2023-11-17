新北耶誕城今日開城！揭「史上最廣」3D光雕投影秀　展演時間曝光

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今年新北歡樂耶誕城的主題為「桑塔熊與他的好朋友們」，現身市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等燈區。而今年天幕式耶誕樹位在市民廣場，主體以抹茶蛋糕形式發想設計，燈飾設計則以充滿光影美感的雙層薄紗天幕呈現，從樹頂向外延伸，燦爛奪目的光點閃耀整個新北市夜空。
每年不斷帶給民眾驚奇感受的耶誕光雕投影展演秀，今年也再次締下創舉，突破限制將光雕投影範圍延伸至大樓上方，首支光雕投影秀「再度閃耀篇」，由桑塔熊擔任主角與薑餅人躍上市府大樓，開場聚焦在靜止的桑塔熊大樓貼膜上，雷射光線掃描後驅使桑塔熊跳耀現身，以各種逗趣表情與觀眾打招呼，並和薑餅人帶來一連串故事。
此外，染牆燈投射出高彩度絢麗光暈延伸至大樓側邊，與主秀展演連動，加上市府二樓迴廊的桑塔熊造型逐格燈條，藉由動畫展演橋段設計搭配桑塔熊逗趣動作，形成全場域環繞的動態展演，創下耶誕城「史上投影範圍最廣」的聲光秀展演紀錄，自開城起主燈秀時間為每日17時30分至24時，每半點、整點一次，22時30分後場次為無聲版。
新北市政府觀光旅遊局今年也量身打造2023新北歡樂耶誕城主題Gif貼圖，讓大家打卡時還能搭配方頭熊家族與桑塔熊以及多位好友們，只要在Instagram 或Facebook限時動態貼圖區搜尋「新北歡樂耶誕城」，即可免費使用。活動期間也將推出更多抽獎活動，新北市政府觀光旅遊局請民眾持續關注新北旅客Facebook粉絲團貼文訊息，也可上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網查詢。