台股汰弱留強！富邦人壽手握逾2700億現金　樂觀看後市伺機布局

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富邦金表示，由於目前利率仍處高檔，日前有進行部位調整、更注重流動性管理，讓帳上現金維持相當充足水位，足以因應突發性流動性需求，也讓目前有較多空間可視市況布局股債部位。在債市方面，目前美債攀高帶來的金融緊縮應已替代部分升息效果，使短期內升息必要性降低，預估利率將呈高檔盤旋，再大幅升息機會已經不高。富邦人壽目前加碼以新台幣計價商品為主，並視市場利率走勢及通膨環境變化，第4季開始適時加碼國外債部位。
在股市方面，因應台股波動，第3季有進行部位「汰弱留強」，但隨升息循環進入尾聲、未來貨幣政策有機會轉向寬鬆，富邦人壽預估，先前受高利率壓抑的企業評價應有機會好轉，新科技蓬勃發展有望帶動相關產業獲利成長，對台股後市審慎樂觀，也將伺機加碼具趨勢性或成長性產業。
此外，由於下半年利率維持高檔，利變型商品相對難銷售、整體市場動能均不佳，富邦人壽預期，今年度新契約保費收入（FYP）可能無法達到目標，與2022年相比，估將呈小幅衰退。富邦金總經理韓蔚廷則補充說明，依據目前預估，富邦人壽今年全年FYP估將年減1成左右。
展望明年，富邦人壽將持續進行商品轉型，將重點加強銷售分期繳及高合約服務邊際（CSM）的商品，同時將試圖提高保障型商品占比，希望明年FYP可呈雙位數成長。此外，富邦人壽今年敲定發行10年期以上累積次順位公司債，規模達250億元，目前資本適足率（RBC）超過350%、資本相當充足，明年無發債籌資需求，只是因應市場變化或接軌ICS（新清償能力指標）所需，還是會保留發債彈性。