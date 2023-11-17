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郭子乾錄影險釀火災！跨鼓訓練蠟燭差點燒屁股　劉香慈淚灑現場

▲郭子乾（右）在訓練時跨過蠟燭，險被燒到屁股。劉香慈不捨師兄弟們淚灑錄影現場。（圖／民視提供）
▲郭子乾（右）在訓練時跨過蠟燭，險被燒到屁股。劉香慈不捨師兄弟們淚灑錄影現場。（圖／民視提供）

記者黃盈容/綜合報導

郭子乾和劉香慈一同錄製民視《鬥陣大廟埕》體驗藝陣文化「戰鼓」，2人到台中大甲的海灘上接受「接鼓棒訓練」，沒想到郭子乾節拍打錯、鼓棒漏接，害全體師兄一起受罰，在長達十公尺的沙灘上折返蛙跳。郭子乾一把年紀青蛙跳已經夠吃力，誰知「夜間訓練」，在板凳上黏2根蠟燭，除了要將鼓棒打在蠟燭中間，還需跨過蠟燭又不能讓火熄滅，郭子乾頻頻出糗，跨腳時一個重心不穩，差點被蠟燭燒到屁股。3天訓練結束後，劉香慈不捨師兄弟們，忍不住淚灑錄影現場。

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▲郭子乾（左二）和劉香慈接受「夜間訓練」。
▲郭子乾（左二）和劉香慈接受「夜間訓練」。（圖／民視提供）
郭子乾和劉香慈節目中挑戰自我學習戰鼓，體力、耐力都是考驗，他們在沙灘上青蛙跳，幾趟折返下來，劉香慈直說：「隔天的走路姿勢一定很怪，腳一定『鐵腿』」。她不禁直呼超累，更害怕讓小師兄因為他們2人連帶受罰，也坦承「連帶受罰」的訓練讓她跟郭子乾變得10倍專心，膽戰心驚，絲毫不敢出錯。

▲劉香慈忍不住淚灑錄影現場。
▲劉香慈忍不住淚灑錄影現場。（圖／民視提供）
郭子乾受訪說到節目已經錄好幾天，「鏘咚」的鼓點節拍還是搞不是很懂，音癡的他一把年紀青蛙跳已經夠吃力，郭師傅還為此為他設計「夜間訓練」，郭子乾頻頻出糗，跨過黏蠟燭的板凳時，一個重心不穩，差點被蠟燭燒到屁股，郭子乾尷尬到笑出來，劉香慈更接說：「好險你衣服夠濕，衣服燒不起來。」

劉香慈與郭子乾全力以赴，將3天密集訓練成果，展現在大甲鄉親面前，他們沒有出錯，完美呈現，獲得一片掌聲。這次經驗讓郭子乾與劉香慈覺得傳承意義很大，能把在地的藝陣文化發揚光大，看到陣頭不一樣的一面，相當值得。最後劉香慈不捨師兄弟們，忍不住淚灑錄影現場。
 

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