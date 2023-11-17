當選總統特別想做什麼？賴清德笑稱：好好看幾本武俠小說
副總統暨民進黨總統參選人賴清德今（17）日晚間出席「百川講堂演講」活動時，被與會者問到，當選後除了做國家大政，個人特別還想要做什麼？他回應，若有機會，「有時間坐下來，要好好看幾本武俠小說」。
記者陳佩君／台北報導
賴清德晚間出席「台大EMBA第20屆學生會『2023百川講堂』演講」，在演講時主動提到剛落幕的「拜習會」，他提到，美國總統拜登強調台灣安全、台海穩定、印太和平是美國長期的主張，同時要求中國不能用武力企圖改變台海現狀，也反對中國介入選舉。
賴清德進一步指出，據報導，中國領導人習近平說在2027、2035年沒有攻台計畫，而他相信，「這個態勢跟我們做法，一直是走在正確的道路上，我們對台灣要有信心，我們對自己的力量、意志要有信心」。
在提問環節時，有與會者關切少子化議題，並詢問賴清德若當選後，除了國家大政，個人有沒有特別想做的事？賴清德坦言，少子化的問題確實對台灣挑戰很大，接續闡述政府的少子化政策。
由於賴清德未回應「想做的事」，經主持人提醒後，賴笑稱，「我忘了自己，這樣的人選應該是不錯！」；賴接續稱，如果有機會，有時間坐下來，要好好看幾本武俠小說。