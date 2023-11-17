▲ 中國電動超跑又一款，1305匹馬力高合HiPhi A廣州車展亮相

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HiPhi A最讓人關注的是它的動力數據，高合宣稱HiPhi A將雍有1,305PS最大馬力，更誇張的是輪上最大扭力更達13,800Nm，0-100km/h起步加速只需2.0秒，極速則可達近300km/h。而HiPhi A強大動力來自使用超高速碳纖轉子的三具電動馬達，並配有智慧油冷系統，可可實現22000rpm超高轉速和30min以上超長時間高功率動力輸出。
除了驚人動能，電力系統採800V平台搭配高合自行開發的高功率電池模組，峰直放電功率可達1.5兆瓦，為保護電池，首次應用了碳纖維防彈塗料底護板和防火噴塗碳纖維上蓋，還搭配了自行研發的電池端雲協同控制技術Hi-BS，以利兼具性能與安全。
HiPhi A還配有CDC連續可變阻尼減震系統、氣壓彈簧、後輪主動轉向、賽道級碳陶煞車等頂尖底盤配置，並有著接近50:50的前後軸配重比，將搭載扭力向量控制技術HVC(HiPhi Vectoring Control)，通過精准的電子參數控制，全面提升車輛操控性能，彎道性能提高15%，制動性能提升10%。
既然被稱為中國豪華電動汽車的「天花板」，HiPhi A處處用盡好料，再外觀與內裝部分部件野獸次應用了航空級TC4鈦合金，此外，地盤零件也大量使用高性能鋁合金、奈米陶瓷等材質，也應用了3D列印技術。
採特別的對開四門設計的HiPhi A將採全球限量銷售模式，預計2025年第一季開始生產並陸續開始交車，只是正是售價則還未公布。