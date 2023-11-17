赴日旅遊小心！ 東京多人誤食「大麻軟糖」 男子連吃4顆失去意識
台灣知名YouTuber「九妹」Joeman（本名：翁雋明）、蕾菈（本名：何蕾伊菈）與其丈夫湯宇等人，日前因持有二級毒品大麻，遭移送偵辦，讓大麻相關議題再度引發熱議。而日本東京11月也傳出多起民眾食用「大麻軟糖」後不適送醫的意外，警方正在調查製造軟糖的店家，並考慮針對類似化合物進行全面監管。
記者倪浩軒/綜合報導
根據日媒報導，11月3日、4日、15日陸續有年輕男女吃了一款外包裝印著「HHCH」的軟糖後，感到身體不適前往醫院治療。據調查人員表示，東京今年已經發生幾10起因吃了相同小熊軟糖而身體不適的事件，至少有14人因此送醫，且有一位31歲的男子，在連續吃了4顆軟糖後，當場失去意識。有多位民眾聲稱有一位40多歲視障男子在免費發送軟糖，不過警方找到該位視障男子後，男子聲稱只是覺得好吃所以發送給路人，沒有惡意。
該軟糖由大阪市的一家公司製造和銷售，廠商聲稱自己使用的都是合法的原物料，大阪市政府本月10日也曾派員前往現場稽查，並未發現使用非法藥物或是其他衛生相關問題。
然而，軟糖中所含有的「HHCH」化合物，被認為成分類似於大麻衍生物質「四氫大麻酚」（THC），雖然目前沒受到法律監管，但厚生勞動大臣武見敬三17日表示，會考慮針對「HHCH」以及類似化合物進行全面監管。
對此，該款小熊軟糖製造公司的社長表示，軟糖成分沒有問題，發生意外讓人遺憾，但可能是因為食用過量導致。對於政府考慮全面監管「HHCH」，社長抱怨沒有意義，因為永遠都會有新的類似的化合物問世，公司已經提醒未成年者避免使用，也呼籲民眾食用時不要過量。