藍白合民調專家會前會 莊伯仲：是要促成藍白合不是來拚輸贏
藍白正副搭配明日上午10點由馬英九基金會公布，由馬英九、國民黨、民眾黨推薦的民調專家學者今（17）日晚間在馬辦開會，確認要認定哪幾份民調作為依據，國民黨推薦的文化大學新聞系教授莊伯仲會前受訪時說，今天是要促成藍白合的，不是要來拼輸贏的， 相信不同意見都會充分討論，也希望一切順利。
記者余祥／台北報導
不過，發生一個小插曲，當媒體在訪問莊伯仲時，柯陣營幕僚佯裝成記者也對莊提問，該幕僚問國民黨方面帶了哪些民調來，莊伯仲則回答，對於7日到17日的民調他們都有廣泛搜集，但至於哪幾分要納入，等一下還需要討論。
媒體詢問，民眾黨主張民調要採共識決，而不是多數決，莊伯仲說，他們今天是要來促成合作的，不是要拼輸贏的，相信不同意見都會充分討論。
至於民眾黨也認為，馬推薦的專家應是見證人角色，莊伯仲說，他們三位都各有專業，也都相互尊重。
莊伯仲說，民調會排除三腳督、四腳督的狀況，以柯侯、侯柯對賴蕭配，作為依據。
媒體詢問，民眾黨在下午發布新聞稿，要求國民黨上傳所有民調，莊伯仲說，國民黨是否有上傳他不知道，但這種事情不需要發新聞稿，說一聲就可以了，況且媒體做的民調的原始數據，應該找媒體要吧。
莊伯仲說，希望今天一切順利，畢竟明天就要公布了。