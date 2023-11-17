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亞洲插畫藝術博覽會　承億酒店登場！

▲第二屆「2023亞洲插畫藝術博覽會」展覽空間縱向延伸六個樓層，將整棟飯店打造成垂直性的藝術空間。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.17）
▲第二屆「2023亞洲插畫藝術博覽會」展覽空間縱向延伸六個樓層，將整棟飯店打造成垂直性的藝術空間。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.17）

記者陳美嘉／高雄報導

第二屆「2023亞洲插畫藝術博覽會」11/17至11/19三天於高雄承億酒店登場。展覽空間縱向延伸六個樓層，匯聚超過130位藝術家、40個房間、4個公共展區、3件大型藝術裝置以及7場主題論壇，將整棟飯店打造成垂直性的藝術空間。

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承億集團副董事長暨承億酒店總經理戴淑玲表示，今年全面擴大博覽會規模並串連「高雄城市書展」與「高雄漾藝術博覽會」，歡迎民眾共同見證「承億酒店」以行動實踐「飯店即是旅行目的地」理念，將全球唯一以「插畫藝術」為主題且由飯店集團主辦的藝術博覽會引進高雄，透過創新思維將風格旅遊體驗再進化的重大時刻。展期期間入住的房客，可持房卡免費入場。

▲亞洲插畫藝術博覽會匯聚超過130 位藝術家、40個房間、4個公共展區、3件大型藝術裝置以及7場主題論壇。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.17）
▲亞洲插畫藝術博覽會匯聚超過130 位藝術家、40個房間、4個公共展區、3件大型藝術裝置以及7場主題論壇。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.17）
高雄市立圖書館代理館長林奕成致詞表示，承億酒店與高市總圖比鄰而居，不管平日或週末皆會看到藝文閱聽眾川流二館，剛好今年「亞洲 插畫藝術博覽會」與高雄城市書展同期，彼此帶動觀展人流，是最好的畫面。

高雄知名藝術品收藏家高禾醫院院長許庭源提到，自己是在高雄長大，以前大家總會說高雄是個文化沙漠，但是如今高雄城市裡充滿了熱情與藝術人文氣息，徜徉其中就如同身處國外藝術之都。

博覽會也推行系列藝術活動，包含11/17於承億酒店7樓承風書店之「寧芮潔-我與 MOI 不深奧的藝術」講座 、11/18「dpi設計插畫誌」、連續三天的「高雄城市書展」聯動講座、插畫藝術家主題論壇以及藝術家聯名客房等。

「2023亞洲插畫藝術博覽會」將從飯店1樓為起點出發，於1樓室外與高雄市立圖書館總館間大草坪就能看見台灣新銳畫家及裝置藝術家「寧芮潔」長達七公尺的的 大型人偶裝置「Lazy MOI」，至7樓承風書店更能一覽寧芮潔大型作品創作個展。

而24樓透明無邊際泳池旁則有藝術家李冠王真Li kuanzhen」的「沈思者」驚豔亮相；至25樓則可見台灣知名插畫家 「洪添賢Croter」的「台灣特有種」坐落於挑高的閱讀廣場；首度推出的「你好!小淘氣」主題展區，多達20~30件的作品，呈現最豐富多樣的立體藝術。

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