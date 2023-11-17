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人資列「面試必問3題」一定要說謊！正確回答曝光：太誠實會很慘

▲美國一名人資主管迪爾伯透露，面試時有3個問題相當常見，而求職者被問到一定要說謊。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲美國一名人資主管迪爾伯透露，面試時有3個問題相當常見，而求職者被問到一定要說謊。（示意圖，非當事人／取自pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

2023年已經接近年末，在職場上離職、跳槽潮也即將到來，許多人正在準備新公司面試，美國就有一名人資主管迪爾伯（Bonnie Dilber）透露，面試時有3個問題相當常見，而求職者被問到一定要說謊，否則若傻傻地誠實回答，即使經歷再優秀，仍有可能被面試官無情刷掉。 

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迪爾伯在TikTok上傳影片分享，面試時被問到3個問題一定要說謊，首先就是不要老實交代上一份工作離職真正原因，尤其是和同事或老闆處不來的尷尬狀況，否則很有可能被新公司貼上標籤，因此她建議被問到離職原因時，可以回答面試官「上份工作進展順利，但我想接受更大的挑戰」。 

▲人資主管迪爾伯表示，若求職者傻傻地誠實回答所有問題，即使經歷再優秀，仍有可能被面試官無情刷掉。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
▲人資主管迪爾伯表示，若求職者傻傻地誠實回答所有問題，即使經歷再優秀，仍有可能被面試官無情刷掉。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
迪爾伯指出，第二個需要在面試時說謊的問題，就是「你為什麼想要這份工作？」畢竟所有人出來工作都是為了混一口飯吃，這個問題背後的真實答案不是要錢就是要福利，但這時不能以實相告，若要從眾多求職者中脫穎而出，可以向面試官「強調」自己對這個行業充滿熱情，以及為何自己適合這家公司。 

最後，第三個可能面對的問題是「對未來的規劃」，迪爾伯建議求職者回覆，自己準備錄取後在公司好好表現，並持續在公司內部發展，因為公司不在乎求職者未來是否打算進修，卻希望能留住好人才，因此在公司內部穩定成長是最好的回答。

@bonniedilberCompanies want to hire top talent that will grow with them over time. Here are three things you're going to want to lie about to present yourself in this way. #interviewtips #jobseekers #jobsearch #interviews #recruiting #careertok

♬ original sound - Bonnie Dilber
事實上，1111人力銀行公關經理曾仲葳曾接受《NOWnews今日新聞》採訪，根據1111人力銀行整理的10大面試地雷中，裡頭包含遲到／臨時爽約、毫無準備（對應徵企業／職務一無所知）、不了解市場行情／期望待遇開太高、打扮隨便或過度誇張、大肆批判前東家、忘了帶作品／筆電、面試過程不斷看手機／接電話、親友陪同面試、身體有明顯異味、應對無禮／自視甚高。 

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