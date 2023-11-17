▲ 北美年度風雲車決選名單出爐 9輛車只有2輛是純燃油車款

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年度風雲車是大家討論的焦點之一，而每年初就是北美年度風雲車NACOTY公布獲勝者的日子，今年總共有52輛符合資格的車款，在9月份的時候已經篩選出25輛車進入第二階段，而現在公佈了最終決賽的九輛車，其中有五輛是純電車款，在休旅車級別當中更是三輛全都是電動車，分別是Genesis Electrified GV70、Kia EV9以及Volvo EX30，而在一般車型當中除了一輛電動車Hyundai Ioniq 6之外，其他兩輛Honda Accord以及Toyota Prius/Prius Prime也都帶有油電化的特色，基本上整個級別也都是電動化的車型。
而在Pickup皮卡級別當中，也有一輛純電的雪佛蘭Chevrolet Silverado EV，另外兩輛則是純燃油的Chevrolet Colorado以及福特Ford F-Series Super Duty，看得出來皮卡級別依舊比較多燃油引擎的支持者，而在明年的1月4日將會公佈優勝名單，裁判團的組成是50位汽車媒體，他們將會根據創新、設計、性能、駕駛滿意度以及車輛的C/P值來進行評分，如果是你的話，你又會選擇哪輛車作為年度風雲車呢？