加冕女力！女性創業菁英獎得獎名單揭曉

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何晉滄指出，近年來，中小及新創企業署積極推動女性企業加速器、成立女創社群，現階段也正積極鏈結印太國家女性創業資源，希望將臺灣女性創業家的成功經驗分享出去。「衷心期盼女性創業家能走出自己的特色及風格，用熱情和自信，從臺灣走向國際！」
今年菁英獎報名踴躍，產業類別多元，由數十名企業管理、行銷、財務、創投等專業人士組成之評審團隊，歷經3個月的評選審查，從344家企業中精選15家優秀女創企業。評審團代表三地集團副董事長鄭宜芳表示，從第一屆菁英獎就開始參與，看到女性企業家從早期微型創業到現在更加精進成熟，因此評審標準也是年年拉高，從財稅透明度、誠信、勞安、公益、節能、國際化到未來性都是評選重點。期待女性創業力量愈來愈強，一起為國爭光。
本屆女性菁英獎得主「卓越經營組」優勝企業有7家，7位溫暖堅韌的女性企業家，對市場具有敏銳觀察力、積極上進的學習力，不斷修練自我與激勵公司團隊成長，更帶領公司勇闖國際市場，讓世界看到臺灣的品牌。「傳承轉型組」優勝企業，4位女性接班人全心投入家族企業，從基層做起，逐步推動改革創新，並運用所學專長，協助企業品牌價值再造。
「科技應用組」2位獲獎者擅於以數據溝通，了解市場趨勢和消費者需求，即時提供客戶或病患所需的專業建議與解決方案。另外，為鼓勵企業落實淨零碳排目標，此屆特別頒發「綠色企業特別獎」有2家獲獎。