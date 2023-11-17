▲ 廣汽埃安Aion Hyper HT超便宜 入門款連百萬台幣都不用！

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中國電動車的競爭實在太激烈，讓GAC廣汽集團旗下品牌埃安Aion的昊鉑Hyper HT也不敢賣的太貴，先前我們已經詳細介紹過這輛車，現在正式上市共有六種不同等級，最入門的是後驅科技版，只要21.39萬人民幣，折合台幣才94.1萬元，另外還有一輛後驅可交換電池的車型也是一樣的價格，這個等級的車輛標配241匹後驅馬達，扭力峰值為36.2公斤米，百公里加速只要6.8秒，搭載72.7kWh電池組，續航里程可達600公里，不過如果你選擇可交換電池版本，電池組縮小為70kWh，里程降低至550公里，但擁有可換電池技術更加方便，而且還不用加錢！
另外還有更高階的後驅特高壓版本，售價24.49萬人民幣(約台幣107.8萬元)，後驅特高壓NDA版以及後驅鷗翼門特高壓NDA版，價格都是28.59萬人民幣(約台幣125.8萬元)，以上三個車型配置了340匹/43.9公斤米的輸出，擁有80kWh電池組，百公里加速只要5.8秒，續航里程都是670公里，頂規的後驅鷗翼超高壓MAX版本則是32.99萬人民幣(折合台幣約145.2萬元)，動力一樣，不過電池容量來到93kWh，單次續航里程為770公里，所有車型都可以加價1.2萬人民幣升級豪華套餐(頂規車款標配)，擁有Nappa皮革、前排座椅按摩椅及後排座椅加熱功能，這樣的價格讓人看著實羨慕，也難怪這輛車在上市之前就已經訂單滿滿。