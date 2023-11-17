台灣不會有，Honda公布「WR-V」12月日本發表

廣汽埃安Aion Hyper HT超便宜 入門款連百萬台幣都不用！

▲ 廣汽埃安Aion Hyper HT超便宜 入門款連百萬台幣都不用！
▲ 廣汽埃安Aion Hyper HT超便宜 入門款連百萬台幣都不用！

Carture 車勢文化

GAC廣汽先前就已經發表了埃安Aion昊鉑Hyper HT這輛車，特殊的車門開啟方式讓人非常驚艷，雖然在性能表現方面並沒有非常突出的成績，但是擁有可更換電池的技術讓車款備受關注，而現在他們則是在中國廣州車展時發表價格，入門車款只要21.39萬人民幣，折合台幣只要94.1萬元的價格，讓人看了有些羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
廣汽埃安Aion Hyper HT發表售價，入門車款不用百萬台幣，詳細車款介紹點選內文連結觀看。
廣汽埃安Aion Hyper HT發表售價，入門車款不用百萬台幣，詳細車款介紹點選內文連結觀看。
中國電動車的競爭實在太激烈，讓GAC廣汽集團旗下品牌埃安Aion的昊鉑Hyper HT也不敢賣的太貴，先前我們已經詳細介紹過這輛車，現在正式上市共有六種不同等級，最入門的是後驅科技版，只要21.39萬人民幣，折合台幣才94.1萬元，另外還有一輛後驅可交換電池的車型也是一樣的價格，這個等級的車輛標配241匹後驅馬達，扭力峰值為36.2公斤米，百公里加速只要6.8秒，搭載72.7kWh電池組，續航里程可達600公里，不過如果你選擇可交換電池版本，電池組縮小為70kWh，里程降低至550公里，但擁有可換電池技術更加方便，而且還不用加錢！

另外還有更高階的後驅特高壓版本，售價24.49萬人民幣(約台幣107.8萬元)，後驅特高壓NDA版以及後驅鷗翼門特高壓NDA版，價格都是28.59萬人民幣(約台幣125.8萬元)，以上三個車型配置了340匹/43.9公斤米的輸出，擁有80kWh電池組，百公里加速只要5.8秒，續航里程都是670公里，頂規的後驅鷗翼超高壓MAX版本則是32.99萬人民幣(折合台幣約145.2萬元)，動力一樣，不過電池容量來到93kWh，單次續航里程為770公里，所有車型都可以加價1.2萬人民幣升級豪華套餐(頂規車款標配)，擁有Nappa皮革、前排座椅按摩椅及後排座椅加熱功能，這樣的價格讓人看著實羨慕，也難怪這輛車在上市之前就已經訂單滿滿。

雖然動力表現並不突出，但是外型亮眼加上超值得售價，讓車輛的接單表現非常優異。
雖然動力表現並不突出，但是外型亮眼加上超值得售價，讓車輛的接單表現非常優異。
內裝以科技風格鋪陳為主，而所有車款也只要加價就可以升級成頂規的高級配置。
內裝以科技風格鋪陳為主，而所有車款也只要加價就可以升級成頂規的高級配置。
可以打平的休憩空間也是重點之一，相信這輛車將會在中國市場當中殺出一片天。
可以打平的休憩空間也是重點之一，相信這輛車將會在中國市場當中殺出一片天。

北美年度風雲車決選名單出爐 9輛車只有2輛是純燃油車款

中國電動超跑又一款，1305匹馬力高合HiPhi A廣州車展亮相

白牌比黃牌強！以下犯上的宏佳騰 Aeon STR 250 在想什麼？

保時捷Turbo配上專屬徽章！將以渦輪黑取代原有金色設計

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞