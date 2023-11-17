李亦伸專欄／裕隆籃球，心痛時刻！老牌勁旅陷入涉賭風、球迷心碎

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裕隆籃球體系非常保守，守舊不肯改變更難突破，你可以不喜歡這支球隊，但你必須佩服這支球隊和這個企業。
裕隆籃球創辦人嚴慶齡、嚴凱泰父子對籃球執著和堅持，從未動搖，嚴陳莉蓮中華女籃國手出身，籃球對她、對家族、對台灣籃球的意義，沒有人比她愛得更深刻。
台灣籃球「球員結合莊家」玩球版控制比分「打假球」這把火燒向裕隆，後果難以想像。
「裕隆籃球還要再玩下去嗎?」
「如果裕隆有一半職隊員都涉賭、控盤、打假球，裕隆籃球還能打下去?」
「萬一裕隆不玩或玩不下去，SBL超籃四隊剩三隊，恐怕也很難再玩下去!」
如果你真愛台灣籃球，真的關心台灣籃球，也了解台灣籃球面臨的危機，這一刻真的「欲哭無淚」。
上個月因打假球被收押、交保前裕隆後衛吳季穎只是開端，當時我有太多困惑：
1、裕隆為什麼要隱匿不報?現在可能真相大白。
2、從大學到兩支職籃隊再到SBL，吳季穎簽賭、欠債、玩球版的事，教練、隊友、朋友、甚至球隊都不可能不知情，為什麼大家都「避而不談」，甚至「當做沒這回事」。
3、吳季穎走錯路難以回頭，他必須接受法律制裁，這是他該接受的懲罰，也永遠無法再靠籃球維生。但那些知情，卻一再縱容他的隊友、朋友、教練、學校、教練、球隊，你們為什麼眼睜睜看著他墮落、毀滅?甚至引發連環爆。
吳季穎毀了自己籃球生涯，也可能拖很多人下水，但台籃這起風暴最核心、最關鍵原因是：每個知情者都在說慌，所有知情的人都在自欺欺人。
吳季穎這顆炸彈「爆裂」已經炸向裕隆，裕隆如果再爆裂，將會炸穿整個台灣籃球產業。
我心裡的「寄託」，台灣籃球最重要的精神、無悔投資，最珍貴核心價值，現在可能沒了。
你們在開什麼玩笑!心痛、不捨、難過之餘，我還是很難想像學校、球隊、教練、職籃球隊為何會縱容這樣的事情發生，而且是在一發不可收拾後依然在說慌。
說慌不能逃避一切，假裝不知情，想要置身事外，永遠不能解決問題。
如果你們真的熱愛籃球，以籃球為傲為榮，甚至一輩子都自詡為籃球人，想要為台籃做出永遠奉獻和努力，這不是你們愛籃球、甚至靠籃球維生的態度和責任。
如果沒了寄託和對籃球永遠堅持的信念，台灣籃球還剩下什麼!