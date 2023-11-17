35歲佛山男午休吐血猝死！家屬控訴「連上班23天」 官方不認工傷
中國廣東省佛山市，一位35歲的何姓男子，於8月10日在公司午休時間要前往用餐的路上，突然吐血倒地，急救後不治，死亡原因為猝死。家屬指控何男連續上班23天班所以過勞死，應視同工傷。但廣東省佛山市南海區人力資源和社會保障局不予認定視同工傷，理由是午休時間並非工作時間。家屬提起行政覆議也被駁回，目前還在考慮是否要上訴。
記者倪浩軒/綜合報導
根據中國媒體報導，何男是在佛山群志光電上班，職務是作業員。何男家屬控訴，「弟弟連上23天班了，這就是過勞死」，並拿出打卡紀錄證明。對此，公司則回應雖然連上23班，但每天工作時間沒有那麼長，應該不存在過勞死。至於是否屬於工傷，已經把資料檢附交給人力資源和社會保障局，由人社局來認定。
而人社局表示，8月10日事發當天，何男於11點02分午休時間打卡離開工作車間，與同事一同步行前往用餐，於11點06分何男在走廊突然倒地，救護人員到場搶救後證實死亡，死因為猝死。人社局指出，何男死亡時間是午休而非上班時間，死亡地點也非工作場所，因此不予認定視同工傷。
家屬不服提起覆議後，南海區政府裁定，人社局的表述不夠嚴謹，但不影響不予認定視同工傷結果的合法性，家屬若是不服，可進一步向法院提出上訴。
家屬目前尚未表達是否要上訴，但認為無論是不是工傷，死前連上23天班是事實，公司應該要賠償。佛山群志光電則表示，有替員工保險，應該能幫忙負擔一些。不過，何男家屬稱至今尚未拿到公司所說的員工保險金。