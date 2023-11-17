南下輔選李柏毅、黃捷　蔡英文：投出台灣最正確選擇

總統蔡英文今（17）日南下高雄與左營楠梓區立委參選人李柏毅，以及第六選區黃捷，一同到意誠堂關帝廟參拜，蔡英文除向選民們大力推薦年輕世代的兩人，也強調，要讓台灣越來越強，就要在正確道路上走對的路、選對的人。李柏毅也感謝總統蔡英文的鼓勵，他表示，未來讓他在立法院繼續為地方打拼，持續完善左營楠梓的環境，創造更美好的生活。
記者郭凱杰／高雄報導
蔡英文表示，要讓台灣越來越強，就要在正確道路上走對的路、選對的人，不只要支持賴清德，也要支持年輕世代的李柏毅與黃捷，還指著身旁的李柏毅與黃捷說「我旁邊站這兩位，大家知道我的意思吧？6成選票可以吧？」，並稱讚她們兩位是年輕世代政治人物的優秀代表，不只有進步價值，更不斷努力打拼，希望選民們給予支持。
李柏毅感謝蔡英文的鼓勵，自己在地深耕十幾年，從產業部署、交通建設到民生政策，力圖將左楠打造成宜居的城市，這幾年左營楠梓的華麗轉身大家有目共睹，未來自己也會繼續努力請民眾支持自己，讓他在立法院繼續為地方打拼，持續完善左營楠梓的環境，創造更美好的生活。
李柏毅指出，民進黨從過去到現在都願意給年輕人機會，自己也不例外，從基層幕僚、市府辦公室主任，到擁有三任議員的經歷，他的青春歲月就是民進黨完整培訓專業政治工作者的過程，也謝謝這一路上國會立委前輩們的照顧，自己將會繼續打拼，繼續爭取民眾的認同。
李柏毅表示，中央十分注重高雄的建設與發展，因為有中央政府的協助，左營楠梓的建設發展才可以繼續走下去，李柏毅強調自己已經做好準備，有信心能守住關鍵一席，也請各位一票賴清德、一票李柏毅、一票民進黨，用三張選票讓台灣繼續發展，繼續向前邁進。