睽違三年！夢時代「愛‧Sharing」打造巴塞隆納聖誕城
睽違三年的「愛‧Sharing」，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，11月17日起登場，除了超過13米高的聖誕主樹Purple Wish，更有許多主題裝置，每個作品都是淬鍊巴塞隆納之美的極致之作，搭配主題燈光秀、聖誕雪花秀、足球競技、龍傳說故事屋劇團演出等多元活動，帶民眾感受巴塞隆納的狂放與熱情，打造全新的聖誕體驗與視覺饗宴。
記者陳美嘉／高雄報導
今年愛‧Sharing打造超過13米高的Purple Wish，運用巴塞隆納最具特色的各種經典建築元素，大膽嘗試打破慣性想像的建築結構設計，搭配佛朗明哥多變的裙襬線條及熱情配色，並結合最經典的玻璃花窗、霓虹燈飾。主題燈光秀每日晚上6點至9點，整點播放。另於指定週末加碼展演「聖誕雪花秀」。
主題裝置藝術也很精采，包含「花與愛的綻放」打造屠龍傳說的立體故事書，以經典的愛情傳說及浪漫柔美又多層次的玫瑰裝置，重返加泰隆尼亞式的浪漫氛圍。「 Magic Dragon 」打造魔幻又勇猛的噴火龍，其瞬間噴發的火焰照亮夜晚的天空，開啟前往巴塞隆納的魔幻之旅。
「足球嘉年華」 融合巴塞隆納的足球狂熱，由11個多邊球體組成，同時展現巴塞隆納的現代藝術底蘊，主題燈光秀每日晚上6點半至9點半，每間隔一小時演出；另有足球競技場活動，現場挑戰足球飛鏢遊戲及洞洞足球門活動，當日參加活動即可領取HIS CAFÉ乙罐，完成挑戰任務有機會獲得限量粉色球衣乙件； 「中華男足球員」同樂會，將邀請中華男足球員親臨現場與大小朋友同樂。
「巴塞隆納起源-第九艘船 」透過第九艘船互動場域，結合西班牙國徽的外型，創造出繁榮、勝利、勇敢、光榮的精神，為參觀的民眾帶來更多的祝福與喜悅，主題燈光秀於每日下午5點半至9點半，每間隔一小時演出；「足球狂熱夜」運用OPEN水池半圓形多層次座席的特色，打造小型足球場，並結合派對感十足的霓虹元素，創造歡樂的氛圍，體驗西班牙的足球狂熱。另外還有「舞動巴塞隆納」、「漫遊魔幻光廊」、「夢幻雲中之城」等。