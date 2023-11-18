不捨柯文哲折服大黨之下 柯美蘭落淚：為政黨輪替簽下不公平協議
國民黨與民眾黨「藍白合」底定，但卻引發民眾黨內部炸鍋，認為黨主席柯文哲讓步太多，紛紛表示柯文哲遭「大黨」壓迫而不得不折服。柯文哲胞妹，無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭17日也不捨哥哥委曲求全，心痛落淚。柯美蘭表示，哥哥為了完成政黨輪替而努力，最後只能在不公平的協議上簽下自己的名字。
記者李春台／新竹報導
柯美蘭表示，今天接受媒體訪問，在鏡頭前沒忍住淚水，因為她明白哥哥的辛苦，哥哥一向善待他人，總認為每一個人都是好人，總認為大家一定都是為了國家好，是為了政黨輪替而努力。然而，無論是協商過程中，三位國民黨對上一位民眾黨，或是協商完走出來之後，三雙皮鞋比對一雙黑布鞋，或是備忘錄中，將侯柯綁在一起，在誤差範圍內，還要算國民黨獲得一點，柯美蘭說她看到大黨精心計算，失去一個泱泱大黨應該有的風範，沒有提出一個讓民眾黨支持者接受的方式，降低藍白合作的效益。
柯美蘭表示，哥哥柯文哲有亞斯伯格症，總是把每個人當成好人，看不見別人的善惡，然而在談判過程中，國民黨始終把黨的利益放在國家利益之前，而我的哥哥則總是把國家的利益放在最前面，大於政黨跟個人的利益，內心拉扯下最後做出讓步，為了完成政黨輪替，在不公平的協議上面簽下了名字。
柯美蘭最後指出，自己是無黨籍參選，她要告訴所有人，自己絕對不會禮讓國民黨，她要打破藍綠，不是為了名，更不是為了利，柯美蘭強調，「我參與選舉是為了新竹市民的福祉，是為了延續我哥哥柯文哲堅持的政治理想，我柯美蘭不會退縮，會勇敢的戰到最後一刻」。