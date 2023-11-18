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UBA／少9年麻吉黃巧鈞、蕭豫玟也捨離隊　主將王玥媞率文化首勝

▲文化大學王玥媞貢獻7分、4抄截。大專體總提供
▲文化大學王玥媞貢獻7分、4抄截。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第一階段，上季第二文化大學96：45輕取上季二級冠軍、本季重返一級的臺北大學，看似不受大四主控黃巧鈞及185公分大一菜鳥超級中鋒「最強高中生」蕭豫玟，雙雙捨UBA就WSBL的影響。

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但大四「一姊」王玥媞說，少了從石牌國中、淡水商工、文化大學合計已並肩作戰9年的最佳拍檔黃巧鈞，她有些不習慣，接下來得「逼」自己接受這個事實，開始適應「沒有巧鈞給球助攻的日子」。

王玥媞、黃巧鈞103學年起合作替石牌打3年國中聯賽，各獲六、三、二名，畢業後攜手進淡商，106學年起再搭檔3年高中聯賽，前兩季都拿第六，108學年一舉封后，王玥媞榮膺冠軍賽MVP，也開啟迄今淡商的四連霸，畢業後兩人進文化，又合作109至111學年上季共3季UBA，各獲四、三、二名，本季兩人升大四，王玥媞續拚UBA，黃巧鈞卻在WSBL國泰女籃安排下，提前與才進文化的大一超級中鋒蕭豫玟一起轉戰，為延續霸業先一步「跳級」。

蕭豫玟只讀文化不打UBA、早早投入WSBL舞台，係在今年3月蕭豫玟率淡商拚四連霸時，與教練團尤其國泰、文化總教練鄭慧芸達成的共識及默契，因而她捨UBA大家早有心理準備，黃巧鈞不打本季最後一年UBA，才讓大家小嚇一跳，想都沒想過。

王玥媞說，只能接受，前陣子她們幾人一直在比3x3籃球，沒能與文化隊友搭配練球，現UBA開打，前幾天她們歸隊後，次第新舊磨合，全力備戰本季，而她自己不排除明年畢業後考碩班續戰，拚個人UBA 第一冠、文化隊史第20冠。

主場球迷力挺，文化第一節就31：8早早奠勝基，大三中鋒郭虹廷24分12籃板4抄截，鄭慧慈16分15籃板3抄截，兩人都「雙十」，曾萱儀14分6籃板及助攻、抄截各4，邱敬恩6分10籃板。

3枚甫自淡商畢業的金牌軍UBA處女秀，李恩芯9分4籃板，楊幸恩8分5籃板，郭雅玉6分5籃板，升格UBA，李恩芯說，兩者強度不同，楊幸恩說，節奏差很多，郭雅玉則認為打法不一。

稍早另一役，上季第五北市大74：52勝上季第八臺體大，大四控衛尹湘雲替補19分鐘拿13分及籃板、助攻、抄截各3，這是她UBA生涯4年來第一次得分上雙，小有突破。

尹湘雲說，之前3年，教練設定她以傳球助攻為主，因而較少出手，單場得分一直個位數，今天此役終於首度雙位數。尹湘雲說，不僅NBA，連許多國際賽場的控衛，現在也很少不進攻得高分，她也自覺本季升大四，觀念打法可適度調整一下，且她進北市大3年，都拿第五，本季肯定要解除魔咒，拚重返四強。

至於上季休息、本季歸隊重返UBA的180公分中鋒楊家佳，相隔1年重披北市大戰袍，今天首戰先發，頂下廖瑋晴上季後畢業所留的禁區重任，楊家佳說，除了本季自己大四、下季如考上碩班，會續拚UBA，一但本季不二目標重返四強。

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