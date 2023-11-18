UBA／佛光新希望！菜鳥邱子芸、潘姿佑得分上雙　佛光大勝台大

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兩枚菜鳥表現搶眼，佛光教練檔楊淑淨、文祺說：「比數拉開，讓新人磨練是一定要的，兩人也很爭氣，但明天對北市大才是考驗。」
邱子芸說，教練說得對，明天對北市大如有機會上場，得打得更好，才經得起挑戰，潘姿佑說，高中聯賽幾乎沒有過「雙十」，UBA第一戰就得分、籃板都兩位數，自己都嚇一跳，但還得再加油。
後衛李宜樺三分球2投中2、射手連文鈴7投中3，各得14分，中鋒「丁丁」陳丁綺10分、7籃板，黃意娟8分，也功在首勝。
首披臺大戰袍就讓人眼睛一亮，吳珮璿說：「U19世青賽我上場不多，但視野更廣、愈有信心，對打UBA肯定有幫助，尤其暑假盃賽磨練後，更與隊友磨合，本季目標先替臺大保級，個人數據好一點，至於大一球員所屬的新人后，順其自然。」
阻攻后二連霸的溫品淳12分2阻攻，她說，上半場大家未進入狀況，後兩節好一點，本季先求保級、個人阻攻后三連霸、連結學姊六連霸，乃至拚六強複賽，都不強求，也不會想太多。她說，本季少了畢業的吳瑋茹，真的差很多，但隊友有更多機會表現，吳珮璿今天就跳出，她也是本季重點之一。
教練曾郁嫻說，吳珮璿才大一，要走的路還很長，但希望她未來可頂吳瑋茹留下的缺口。