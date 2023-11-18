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UBA／佛光新希望！菜鳥邱子芸、潘姿佑得分上雙　佛光大勝台大

▲UBA大專籃球聯賽女一級，佛光大學李宜樺14分。大專體總提供
▲UBA大專籃球聯賽女一級，佛光大學李宜樺14分。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

12學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第一階段，上季第四佛光大學89：46輕取上季第九臺灣大學，雙方3枚菜鳥佛光邱子芸、潘姿佑及臺大吳珮璿，UBA處女秀得分都上雙，極其搶眼。

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出身懷生國中、自家普門高中的邱子芸，板凳出發27分三分球5投中2拿12分6助攻3籃板，仁武國中、同為普門畢業的潘姿佑，替補26分鐘14分11籃板2抄截。指有108學年度JHBL甲級復興國中冠軍戒，「小綠綠」北一女中畢業的吳珮璿先發29分鐘15分7籃板4助攻。

兩枚菜鳥表現搶眼，佛光教練檔楊淑淨、文祺說：「比數拉開，讓新人磨練是一定要的，兩人也很爭氣，但明天對北市大才是考驗。」

邱子芸說，教練說得對，明天對北市大如有機會上場，得打得更好，才經得起挑戰，潘姿佑說，高中聯賽幾乎沒有過「雙十」，UBA第一戰就得分、籃板都兩位數，自己都嚇一跳，但還得再加油。

後衛李宜樺三分球2投中2、射手連文鈴7投中3，各得14分，中鋒「丁丁」陳丁綺10分、7籃板，黃意娟8分，也功在首勝。

首披臺大戰袍就讓人眼睛一亮，吳珮璿說：「U19世青賽我上場不多，但視野更廣、愈有信心，對打UBA肯定有幫助，尤其暑假盃賽磨練後，更與隊友磨合，本季目標先替臺大保級，個人數據好一點，至於大一球員所屬的新人后，順其自然。」

阻攻后二連霸的溫品淳12分2阻攻，她說，上半場大家未進入狀況，後兩節好一點，本季先求保級、個人阻攻后三連霸、連結學姊六連霸，乃至拚六強複賽，都不強求，也不會想太多。她說，本季少了畢業的吳瑋茹，真的差很多，但隊友有更多機會表現，吳珮璿今天就跳出，她也是本季重點之一。

教練曾郁嫻說，吳珮璿才大一，要走的路還很長，但希望她未來可頂吳瑋茹留下的缺口。

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