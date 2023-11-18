高球／ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王出爐　休學生曾豐棟打出一片天

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現年24歲的曾豐棟7歲起跟著任專教的父親在新豐球場接觸到高爾夫球，即產生興趣，小二時展開學球生涯，業餘時期曾獲中華高協季賽B組冠軍，可是自高一起陷入低潮，一直到進城市科大一年級，成績依然持續不振，因此休學，於2020年轉為職業，但是打比賽時名次也不理想，在這段長期的低迷階段，曾有放棄高爾夫的念頭，但是一來父母親不斷地鼓勵與支持他，二來他一直告訴自己，有許多人在高球路上幫助他，希望自己對他們有個交代，不能放棄，不設退路，持續不斷地努力，一定會有好的發展。
直到今年終於出現最好的結果與肯定─贏得ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王，他說感謝新豐球場的林英濠老師及所有的老師丶小呂文德老師丶竹北高爾夫曾國錩老師的指導與協助，也最感謝母親這些年來一直默默地陪他參賽丶幫他加油並打理一切，而今年父親與好友持續的建議與分享，也讓他在球技上有所突破，受益匪淺。
他表示，雖然今年初表現不盡理想，不過其後運氣很好，最終獲得此項殊榮，期勉自己保持正向心態，面對未來挑戰，更上一層樓，繼續追求挑戰巡迴賽及台巡賽一冠目標，並會將這筆獎金用在明年初亞巡賽考試。
今天在桃園球場先舉行封關站菁英挑戰賽配對賽，有20位職業選手與80多位社會業餘人士配對同組配對揮桿，配對賽採新史克蘭波賽制，最後由職業選手呂孫儀與三位社會業餘人士合力以低於標準桿9桿的63桿，贏得冠軍。