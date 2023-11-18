UBA／拋開亞運3X3失利　陳昱潔狂砍31分率台師大98：72勝清華大學

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陳昱潔過去3年個人最高單場得分，是上季複賽贏佛光大學的25分，今天首破30的她說：「亞運最後這樣輸，儘管很不悅、也有遺憾，但過去就讓她過去，一切向前看，現重心擺在UBA，本季大四無論是否最後一年，得有學姊的風範，個人表現之外，更要率隊向冠軍叩關， 因而亞運回來後，我做足準備，今天開戰就早早進入狀況，一戰寫個人新猷。」
另外，上季自文化畢業、本季考進臺師碩班，換穿戰袍的108學年度新人后射手林佳蓉，今天三分球6投中4，拿24分11籃板及助攻抄截各4，是108學年度菜鳥球季她首披文化球衣，曾4度得分破20之後，時隔大二、三、四3個球季，從未再得20分的乾旱期後，此役終又破20，更是UBA生涯首度得分、籃板「雙十」，單場11籃板第2次。
三分球、飆分原就是出身永仁高中的林佳蓉兩大強項，尤其手感超佳，高一雖錯過新人后，但3年後的108學年UBA終於獲獎，遲到的新人后也是到，不意得獎後大二起她突像換了個人，接下來3年含上季大四最後一年，她自己表現、教練用她，都判若兩人，尤其兩位數得分乃至破20，難如登天，直到本季進臺師換環境後，才又「活」了過來。
林佳蓉說：「來臺師後，氣氛很棒，新環境新隊友，讓我重拾信心，也多了很多笑容，尤其我是學姊，得做典範，心理素質愈強，且與學妹溝通無礙，磨合OK，嘉音教練也很器重我，給我機會，我因而有很大的揮灑空間。」她說，暑假幾個盃賽下來，與隊友搭配很好，自己準頭、感覺都明顯回來，而更能解讀比賽、抓住節奏。
教練梁嘉音說：「林佳蓉原就有這能力，我只是讓有機會一展長才，她也很快進入狀況，今天有此表現，我不意外。」
清大大四主力林軒渝此役未上，靠6人撐場，丁芷容24分14籃板，張聿敏20分14籃板，兩人都「雙十」，主控楊芷昀10分8助攻3抄截，余婷真6分4籃板2抄截，兩枚大一菜鳥鄭莉萱8分、楊語蓁4分。教練檔謝文偉、闕麗鶯說，林軒渝正積極準備歸隊，第二階段可望上場，屆時多一人可用，調度就不會那麼吃緊。