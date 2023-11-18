殺人為錢財？朱長生慘死曼谷 嫌犯被捕稱「受僱泰國女人」
泰國警方16日在首都曼谷邦納區（Bangna）的飯店發現一具男性屍體，經查後發現是47歲的台灣「行勝於言實踐研究院」會長朱長生，他生前曾被控「假公益真吸金」，有知名藝人的經紀人質疑整起案件是「黑吃黑」。而根據泰媒報導，涉嫌殺害朱長生的嫌犯自稱受僱於泰國女人，認為朱「很有錢」而痛下殺手。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《曼谷郵報》報導，泰國警方調查小組指揮官塔拉德（Teeradet Thammasuthee） 表示，以謀殺罪嫌拘捕2名分別為喀麥隆籍（John Agbor）與緬甸籍（Zwe Lin Pyae）的男子。
據Zwe Lin Pyae所述，1名泰國婦女僱用他們襲擊朱男，並告訴他們受害者很富有。
報導提到，嫌犯在同一家飯店5樓租了一個房間，為犯案做準備。當地時間週四凌晨1點左右，幾人在朱長生的房間內襲擊了他，綁住他的頭部，並用皮帶固定他的四肢。他們沒有找到大量金錢，但拿走了朱的筆電和手機等物品。
Zwe Lin Pyae聲稱，他們離開房間時朱長生還活著，另外還有1名身份不明、疑似也涉案的歐洲白人男子在逃，警方已發出通緝令，追捕他與疑似主導整起凶案的泰國女子。