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殺人為錢財？朱長生慘死曼谷　嫌犯被捕稱「受僱泰國女人」

▲涉嫌洗劫、殺害朱長生的外籍嫌犯被泰國警方逮捕。（圖／翻攝自曼谷郵報）
▲涉嫌洗劫、殺害朱長生的外籍嫌犯被泰國警方逮捕。（圖／翻攝自曼谷郵報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

泰國警方16日在首都曼谷邦納區（Bangna）的飯店發現一具男性屍體，經查後發現是47歲的台灣「行勝於言實踐研究院」會長朱長生，他生前曾被控「假公益真吸金」，有知名藝人的經紀人質疑整起案件是「黑吃黑」。而根據泰媒報導，涉嫌殺害朱長生的嫌犯自稱受僱於泰國女人，認為朱「很有錢」而痛下殺手。

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根據《曼谷郵報》報導，泰國警方調查小組指揮官塔拉德（Teeradet Thammasuthee） 表示，以謀殺罪嫌拘捕2名分別為喀麥隆籍（John Agbor）與緬甸籍（Zwe Lin Pyae）的男子。

據Zwe Lin Pyae所述，1名泰國婦女僱用他們襲擊朱男，並告訴他們受害者很富有。

▲47歲的台灣「行勝於言實踐研究院」會長朱長生，近日於泰國曼谷一間旅館遇害，現場留有搶劫、打鬥的痕跡。（圖／翻攝自曼谷郵報）
▲47歲的台灣「行勝於言實踐研究院」會長朱長生，近日於泰國曼谷一間旅館遇害，現場留有搶劫、打鬥的痕跡。（圖／翻攝自曼谷郵報）
報導提到，嫌犯在同一家飯店5樓租了一個房間，為犯案做準備。當地時間週四凌晨1點左右，幾人在朱長生的房間內襲擊了他，綁住他的頭部，並用皮帶固定他的四肢。他們沒有找到大量金錢，但拿走了朱的筆電和手機等物品。

Zwe Lin Pyae聲稱，他們離開房間時朱長生還活著，另外還有1名身份不明、疑似也涉案的歐洲白人男子在逃，警方已發出通緝令，追捕他與疑似主導整起凶案的泰國女子。

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