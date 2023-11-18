週末限2天！全家美式買1送1、7-11寄杯買2送2　小白兔暖暖包10元

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📍門市｜11月17日至11月19日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）
購買現煮咖啡、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個「聖誕主題杯塞」
◾熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，任選加10元多1件或買5送5（原價20元、特價最低10元）
◾FMC墨烯發熱衣（原價699元）、無重力發熱衣（原價439元）、極暖絨發熱衣（原價649元），
◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）
◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）
◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月19日
◾FMC鹼性離子水1385ml 買1送1（原價35元、特價18元）
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1（原價40元、特價20元）
◾農心超進化辛碗麵買1送1（原價99元、特價50元）
◾Paldo食麵王炒碼海鮮風味買1送1（原價99元、特價50元）
◾優雅食 星太郎香菜超寬條餅買1送1（原價39元、特價20元）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月28日
◾ 貝納頌經典曼特寧／貝納頌經典拿鐵／貝納頌經典榛果風味拿鐵／貝納頌經典黑咖啡，同品項10入特價222元
◾ LCA活菌原味發酵乳／LCA活菌清爽發酵乳，同品項6入特價111元
◾ 農搾檸檬飲/農搾金桔檸檬飲/農搾檸檬青茶，同品項6入特價111元
🟡7-ELEVEN
📍APP行動隨時取｜即起至11月21日
◾厚乳拿鐵買2送2，每日限量8000組，每日每會員限購2組（原價65元、特價33元）
📍門市｜即起至11月28日
◾厚乳拿鐵享第2杯半價（原價65元、特價49元）
◾經典純奶茶、經典純奶青、CITY PEARL全品項，第2杯6折優惠。
◾滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1
◾白兔暖暖包指定品項第2件5折（活動即起至11月21日）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至12月12日
◾大杯冰/熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，5.9折
◾樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」買1送1（原價29元、特價15元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至12月13日
◾大杯阿華田摩卡拿鐵，原價65元、特價46元，7折
◾中杯經典阿華田，原價50元、35元，7折