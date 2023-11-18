民眾下班搭車驚遇「大眼口罩正妹」 一看竟是金馬影后馬思純本人
大陸女星馬思純童星出生，13歲參演電視劇《大宅門》，2014年主演蘇有朋執導的電影《左耳》入圍金馬獎女配角，2年後交出代表作《七月與安生》，與周冬雨雙雙奪下金馬影后，她近日搭地鐵去看五月天上海演唱會被路人拍下，被形容「眼睛好亮好好看」，馬思純發文證實是本尊，感謝網友把她拍得很好看。
記者楊穎軒／綜合報導
微博昨（17）日流傳一張口罩正妹照片，只見地鐵車廂內坐著留著中長髮，外型清新，氣質出眾的女子，一雙如瞳鈴般的大眼睛令人過目難忘，原PO表示，剛下班搭上地鐵，一低頭看見戴著口罩的美女，越看越眼熟，才認出居然是馬思純，「本人真的好瘦好米（美）啊！沒想到偶遇這件事也能輪到我了，今天應該刮個彩票！」
其他網友紛紛留言：「眼睛裡有光」、「沒有大明星的包裝也很美」、「她本來就好看耶」！也稱讚先前受身心症所苦，突然暴肥的馬思純「她瘦下來真的好漂亮」，馬思純隨後PO文承認：「五月天今天看到我的熱搜，讓朋友轉達說感謝我綠色出行去看演唱會，大家也可以多多綠色，還不堵車，當然，也感謝這位悄悄拍我的網友，主要你的確把我拍的挺好看。」
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