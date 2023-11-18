MLB／洋基、巨人若持續增加銀彈追求Bellinger 小熊將退出爭奪戰
隨著大聯盟（MLB）自由市場已開市近半個月，有關 Cody Bellinger將加盟哪支球隊已進入白熱化階段，根據《紐約郵報》記者Jon Heyman今（18日）透露，「若是紐約洋基、舊金山巨人持續以銀彈攻勢追求Bellinger，芝加哥小熊恐退出爭奪戰。」
記者張志宇/綜合報導
《紐約郵報》記者Jon Heyman在節目上表示，「目前我知道檯面上有在追求Cody Bellinger，分別為洋基、巨人與小熊，其中洋基是最為積極的球隊，巨人則是潛在黑馬，至於前東家小熊對於是否繼續跟進報價將是未知數，但也可能不追加銀彈而退出爭奪戰。」
若小熊放棄追求Cody Bellinger，美媒《The Athletic》認為小熊將轉向簽下Rhys Hoskins，Hoskins雖本季因傷報銷，但在去年球季156場出賽中，仍能繳出30轟、145安與打擊率0.246的成績，若順利簽下Hoskins勢必能彌補Bellinger離隊後的火力。
Bellinger本季在小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名，目前雖洋基展現誠意，但巨人是洋基追求Bellinger的競爭者。