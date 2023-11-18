謝和弦臉書嗆女網友！酸「女優長這樣宅男會生氣」 挨告代價出爐
2020年8月間，藝人謝和弦因認為黃姓女網友，挑釁他當時的經紀人陳緗妮（莉婭），於臉書PO文嗆黃女「如果看到女優長這樣，我想每個宅男都會很生氣」等文字，並附上黃女的照片，黃女一氣之下提告，案經新北地院審理後，判決謝和弦應賠償黃女3萬元。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃女主張，謝和弦於臉書PO文「如果看到女優長這樣，我想每個宅男都會很生氣」等文字，並附上她的臉書個人照片，更嗆「哈囉低能兒，妳自己要來亂的，我只是上個廁所打發時間，把妳拉出來而已，想被羞辱的歡迎」，導致她名譽受損，決定提告求償6萬元。不過謝認為，是黃女先挑釁、公然侮辱他的經紀人陳緗妮，又以截圖方式，取得他因躁鬱症極易受挑動暴怒的不當言詞，認為是黃女設局陷害。
案經法院審理，法官認為，謝和弦提出的對話內容證據，是黃女與陳緗妮之間的對話，談話間並無提及他本人，難認有任何挑釁之意。另，即便謝和弦抗辯為真，也不能以不堪言詞辱罵黃女，此舉已侵害他人權利。法官審酌謝和弦收入不穩定，名下沒有不動產，判他應賠償3萬元。
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