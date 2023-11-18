柯文哲陣營翻桌不認「民調誤差禮讓」 藍白合瀕臨破局
藍白合15日達成6項共識，由馬英九、藍白陣營各自推薦的民調專家檢視7日到17日社會各界所做的民調決定正副搭配。昨晚民調專家漏夜開會討論，但傳出，白營幕僚對於柯文哲日前所同意的「誤差範圍禮讓侯友宜」完全不買單，民調合作再度瀕臨破局。
記者余祥／台北報導
藍白15日達成共識，由馬英九、國⺠黨、⺠眾黨各推薦一位⺠調統計專家，並由⺠調統計專家檢視11月7日至11月17日社會各界公布的⺠調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參⺠調的結果，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點，結果18日公布。
3位民調專家分別是國民黨推薦文化大學新聞系教授莊伯仲、馬英九推薦政大政治系主任陳陸輝、民眾黨推薦求真民調公司總經理關智宇。3人昨晚在馬英九基金會挑燈夜戰，針對採計民調的原則進行討論，討論到半夜2點。
不過，白營幕僚對於柯文哲日前所同意的「誤差範圍禮讓侯友宜」完全不買單，還要求排除全市話民調，合作再度瀕臨破局。藍營人士批，白營就是排除所有對他們不利的民調，白營主戰派竟然還要求排除全市話民調，只為了讓柯在統計上勉強跟侯友宜打平，當初簽下的共識是「統計誤差內」的算侯柯配，所謂統計誤差就是正負3個百分點，柯文哲簽的時候不知道嗎？現在不買單根本是拋棄專業。