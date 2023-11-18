NBA／LaVine想交易至這3支爭冠球隊！但也想到馬刺聯手Wembanyama
芝加哥公牛（NBA）開季至今僅打出4勝8敗，排名東區倒數第4的戰績，隨著戰績不佳公牛陣中主力交易傳聞四起，其中根據《Yahoo Sports》記者Jake Fische透露，公牛少主Zach LaVine已與經紀人開始討論自己的下家球隊，其中洛杉磯湖人、費城76人、邁阿密熱火都是LaVine的心儀爭冠球隊，但聖安東尼奧馬刺與沙加緬度國王也是選擇之一。
記者張志宇/綜合報導
Jake Fische透露，Zach LaVine想去到一支爭冠球隊，所以希望去到76人、湖人與熱火，且這些球隊也都有對 LaVine產生興趣，但目前仍還在討論階段，公牛還並未宣布本季進入重建。
但除了爭冠球隊，記者Jake Fische直言馬刺也是Zach LaVine心儀球隊之一，LaVine對於加盟聯手「斑馬」Victor Wembanyama十分感興趣，且更希望能為馬刺主帥Gregg Popovich效力。
對於是否會有球隊主動加入Zach LaVine爭奪戰中，Jake Fische則點名國王，據我所知國王近期已有像公牛做出詢問報價的動作，但目前都還只在討論階段，還是要等公牛管理層作出決定將重建還是力拚季後賽，交易才會真正活絡起來。
Zach LaVine開季至今12場比賽皆有上場，場均上場35.2分鐘，繳出21.7分、4.9籃板、3助攻，整體命中率為40.7％、三分命中率為33％。
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