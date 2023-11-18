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習近平要美別武裝台灣　民進黨：不如與台灣對話、放棄武力威脅

▲趙怡翔重申，中國與其要求美國，不如與台灣開啟對話，並放棄以武力威脅台灣。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）
▲趙怡翔重申，中國與其要求美國，不如與台灣開啟對話，並放棄以武力威脅台灣。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

記者陳佩君／台北報導

拜習峰會落幕，雙方透過新聞稿提及台海事務，民進黨國際部主任趙怡翔今（18）日表示，感謝美國總統拜登向習近平重申對支持台海和平與穩定的一貫立場，無論是在拜習高峰會或是其他美中會談，美國持續向中方強調，反對任何片面改變現狀的行為，以及兩岸分歧必須透過和平手段解決。

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美國白宮稍早發表新聞聲明提到，拜登向習近平表示，美中雙方正處於競爭關係，但仍有責任防止其演變成衝突、對抗或新的冷戰。在台灣部分，拜登表示美國立場未改變，反對任何片面改變現狀的行為，也支持兩岸分歧透過和平手段解決，他也呼籲中國避免在台海周邊進行軍事活動。

此外，國際媒體報導，即便習近平強調台灣是美中關係最大爭端，拜登仍然堅定重申美國對區域和平與穩定的立場，要求中方勿介入台灣選舉，尊重台灣的民主程序。趙怡翔表示，過去8年當中，台美關係不斷深化，無論在安全、經貿或國際交流，雙方合作堅若磐石，此為維護台海及印太區域穩定的關鍵力量，而拜登在美中峰會也強調，兩岸應該透過和平手段解決分歧，並要求中方勿介入台灣選舉，這都象徵台美雙方屬價值同盟。
 
另外，針對媒體報導習近平要求美國政府不要持續武裝台灣一事，趙怡翔重申，中國與其要求美國，不如與台灣開啟對話，並放棄以武力威脅台灣，賴清德已多次表示願意在對等、尊嚴、互惠的前提下與中國展開對話，呼籲習近平以行動展現誠意，共同為印太地區的和平穩定做出正面貢獻。

趙怡翔表示，民進黨追求和平的立場從未改變，感謝美國對台灣民主與台海和平的堅定支持，也盼習近平言行合一，以具體行動展現共同維持區域和平的意志與決心，才能夠消除國際社會的疑慮，未來，賴清德將秉持價值外交新時代的精神，積極強化台美在各領域的合作，深化雙方互信基礎，以共同維護台海與印太區域的和平、穩定與繁榮。

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