白天短暫回暖！北台灣入夜「急凍剩10度」　冷氣團減弱回溫等這時

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不過這種輻射冷卻低溫時間都很短暫，白天陽光出現後，溫度很快就會回升上來，預估今天（18日）白天北部、東北部的高溫大約在19-20度，花東地區21-22度，中部22-24度，南部地區溫度比較高，高溫還是可以來到24-26度，北台灣感受仍是有些冷冷涼涼，其他地方就比較舒適。
吳聖宇提醒，值得注意的是今晚到明天（19日）清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區還是有機會逼近10度上下。
要等到明天白天冷氣團減弱，各地高溫就會普遍較明顯的回升上來，北部、東北部高溫可以到21-23度，花東地區高溫23-25度，中南部高溫可以到25-27度，相對就比較舒適，中南部在陽光下可能又會有些溫暖起來，不過這也可以看出日夜溫差變化很大，尤其是中南部地區，提醒早出晚歸的朋友務必要注意身體健康。下週一之後溫度會繼續回升，但整體仍是日夜溫差變化大的型態，要持續留意白天、夜晚之間溫差變動的情況。
吳聖宇提醒說明，在天氣方面則是相當穩定的，週末這兩天（18-19日）在乾冷空氣影響下，各地都是晴到多雲的天氣型態，適合安排外出活動，沿海風浪還是比較大，海邊活動要留意安全。
下週一（20日）到週三（22日）風向漸轉偏東，迎風面的東半部有些局部降雨機會，但也比較零星局部，影響有限。下週四（23日）下半天之後有另一波東北季風增強趨勢，屆時迎風面地區降雨機會又將提高，不過目前預報來看水氣也不是很多，預估只有迎風面地區有局部降雨，其他地方天氣依然穩定。
整體來看，未來7-10天內水氣偏少，預期都是比較良好、少雨的天氣型態，暫時沒有太明顯的降雨發生機會。