NBA／Klay Thompson糟糕出手選擇受爭議 主帥Kerr：他想找回手感
金州勇士隊在開季的一波連勝後，近期因為Stephen Curry的傷病、主力球員狀況不佳以及與灰狼賽事的衝突造成2人禁賽，而陷入連敗低谷。球隊明星射手Klay Thompson開季表現不佳，在場上的一些勉強出手讓他受到批評，對此總教練Steve Kerr認為K湯只是想要找回狀態，相信他可以走出低潮。
記者黃建霖/綜合報導
Thompson開季手感不佳，連帶影響自己出手的自信，場均數據為13.8分3.4籃板1.9助攻0.4抄截，個人命中率為40.1%，三分球命中率32.9%，真實命中率51%。其中，他的得分是新秀賽季以來新低，籃板數是2014-15賽季以來新低，其餘數據均為生涯最低。
從勇士隊的比賽中可以看出，Thompson本季有許多強投和勉強出手，這些差勁的出手選擇導致他難以維持效率。對此Kerr為子弟兵緩頰：「他只是承受著一些壓力，急於想要找回狀態，所以做出一些高難度的出手……但我毫不懷疑他會擺脫這個困境。」
前幾個賽季，Thomspon都還處於傷後回歸的恢復期，個人狀態並沒有達到巔峰水準，但他在季初受訪時曾表示，自己已經完全找回過去的巔峰，「我回來了，我確定自己已經回來了，現在我們要從比賽中榨取一切，我們不能滿足。過去十年我們在奪冠方面取得了巨大的成功，現在仍然還有機會贏得更多，你不想留下任何遺憾。」
Thompson目前即將進入合約最後一年，年薪為4320萬美元，上一季他在69場比賽中，場均可得到21.9分4.1籃板2.4助攻。他預計今年在無傷的情況下儘可能的出賽，也會打球隊的15場的「背靠背」賽事。