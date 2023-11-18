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稱從未支持柯文哲！高嘉瑜評藍白合卡關「耍猴戲、玩弄支持者」

▲游錫堃上午陪同高嘉瑜掃街拜票。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.18）
▲游錫堃上午陪同高嘉瑜掃街拜票。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.18）

記者陳佩君／台北報導

藍白合以民調決定總統大選組合，預計今（18）日公布結果，不過卻傳出雙方對民調誤差範圍未有共識。對此，民進黨立委高嘉瑜批評，這齣戲不知道演給誰看，會讓支持者覺得兩黨的信念與原則在哪；高也強調，她從未支持民眾黨主席柯文哲，「柯文哲變來變去，已經讓年輕人失去信心、支持的可能」。

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藍白合以民調決定總統大選組合，柯辦發言人吳怡萱表示，昨晚民調專家對於誤差範圍認定沒有共識，國民黨主張的誤差範圍跟民眾黨主張不同，因此沒有達成決議。

立法院長游錫堃上午陪同高嘉瑜赴市場掃街，對於藍白合看似瀕臨破局，高嘉瑜回應，大家看得很清楚，他們除了博取媒體版面外，也讓藍營、白營公信力完全破產，演這齣戲，不知道演給誰看，好像耍猴戲，讓支持者覺得兩黨信念、原則、理念在哪？

高嘉瑜批評，兩黨在毫無誠信之下，只是玩弄支持者感情，對民進黨而言，就是堅定一致、始終如一，支持民進黨總統參選人賴清德、從未動搖。

高嘉瑜提到，藍白合轉折不斷，這樣的狀況讓人笑破大牙，好像把總統大選當成兒戲，當成個人權力的分配、不顧國家未來、信念，「我想討論國家方向、未來，才是選民想看到的，而非看到政黨分裂」。

至於是否看清柯文哲？高嘉瑜強調，她過去都是跟民進黨一致投票，「從2014年民進黨跟柯文哲合作，到2018年我們支持時任台北市長候選人姚文智、陳時中，她從未支持柯文哲」，而過去在市議會時，她也強力監督柯文哲，「柯文哲變來變去，已經讓年輕人失去信心、支持的可能」。

高嘉瑜也說，她的支持者除了綠營基本盤，還要擴大中間、年輕選民支持度，才能翻轉藍大於綠的選區，「這是我們一直努力目標」。

游錫堃回應，藍白是否合已討論好幾個月，有時候談談好像很好，有時候又互批，因此很難斷定這次是否成不成，還有待觀察。

媒體關切，正國會人士認為，游錫堃已退出黨務已久，主張民進黨不分區立委安全名單應納入正國會人士，游錫堃提到，如果大家有觀察，他當立法院長後，就沒有參與黨務活動，他是依法處理。

媒體追問，那這樣不分區名單就沒有正國會？游錫堃僅稱，那就是黨務了。

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