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24歲啦啦隊瑟七亞冠賽爆紅！日本球迷暈船狂問「那位47號超可愛」

▲現年才24歲的啦啦隊女孩瑟七在亞冠賽爆紅，超多日本球迷在網路上瘋狂詢問，「那位47號是誰？好可愛！」（圖／瑟七IG）
▲現年才24歲的啦啦隊女孩瑟七在亞冠賽爆紅，超多日本球迷在網路上瘋狂詢問，「那位47號是誰？好可愛！」（圖／瑟七IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

亞洲職棒冠軍爭霸賽正式開打，雖然中華隊首場不敵地主日本隊，但隔天17日立刻繳出好成績，以6:0大勝澳洲隊，除了讓大家見識到中華隊實力，台灣的啦啦隊也再次成為話題。其中隸屬Uni Girls的成員瑟七，一登場應援就立刻成為焦點，可愛的臉蛋讓不少日本網友暴動直呼：「就決定是妳了！」、「世界第一！」

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16日，中華隊首戰碰上地主日本隊，場邊的球迷們在應援團團長小白、勛雞的口號帶動下，包含小映、口水、若潼、芷軒、短今、妮可、瑟七、Yuki、秀秀子、Jessy等10位啦啦隊女孩全員出動，讓現場瞬間變得熱鬧不已，而在比賽過程中，就有不少有關台灣的關鍵字，像是台灣先發、台灣投手等等通通衝上日本X（推特）熱搜。

▲瑟七。（圖／瑟七IG）
▲瑟七是Uni Girls的人氣成員，屬於臉圓圓的可愛偶像類型。（圖／瑟七IG）
最讓人矚目的就是「台湾チア（台灣加油）！」只見日本網友們紛紛拍下瑟七可愛又甜美的應援畫面，更有球迷形容，「台灣的加油好歡樂！47號的瑟七好可愛！就決定是你了！」此外，瑟七還吸引不少新粉絲詢問，「那個47號是誰啊？」、「是台灣的啦啦隊嗎？」、「頭髮擋到名字看不到，想問一下知道台灣啦啦隊的人！」

瑟七得知後，也大方在IG限時動態上轉貼文章，「謝謝日本球迷的熱搜！平常超愛滑推特的我，沒想過會上推特熱搜，再解鎖一個人生成就。」

事實上，隸屬統一獅啦啦隊Uni Girls的瑟七，在台南土生土長，從小就跟家人一樣熱愛棒球，常常到球場觀賽，2020年順利實現夢想，加入啦啦隊替球隊應援，也為她的人氣帶來暴風式的成長，還被球迷們譽為「南台灣最頂啦啦隊」。

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▲瑟七。（圖／瑟七IG）
▲瑟七笑說，這不僅是她人生第一次站上東京巨蛋，還首次解鎖日本推特熱搜的成就。（圖／瑟七IG）

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