福原愛無懼被關20年！不甩江宏傑高調曝光行蹤 站高塔險嚇尿了
日本桌球好手福原愛與江宏傑2021年離婚後，仍有家庭官司未解決，前夫要求她履行法庭判決協議，始終未獲回應，已經提出強制執行，她若不遵守的話，未來恐將被警方逮捕，面臨2至20年不等的有期徒刑，福原愛卻始終無懼輿論與法律，並在中國小紅書軟體高調曝光行蹤，向粉絲介紹日本景點晴空塔，完全將江宏傑的話當耳邊風。
記者江芷稜／綜合報導
福原愛事業重心移往中國，微博人氣不振，轉移到小紅書上分享近況，最近不僅曬出自己戴的珍珠、鑽石高級珠寶飾品，為未來直播帶貨暖身，並化身旅遊節目主持人，以戴著眼鏡、一身休閒打扮現身日本，帶領粉絲參觀知名景點晴空塔，一口流利的東北腔讓中國粉絲備感親切。
她發文說「與其嚮往，不如出發」，直接造訪晴空塔，過去常去東京鐵塔，卻是第一次造訪這座高塔，更自爆有懼高症，登上晴空塔的觀景台後，不敢距離窗邊太近，只敢慢慢靠近，笑說「我其實有一點恐高，比如說百貨公司上面看下面，我的腿會發抖，有點緊張」，為了緩解緊張情緒，她登上觀景台前趕緊去廁所，「不然我怕我嚇尿了」，語氣相當逗趣。
儘管日本輿論轟她自視甚高，藐視法律，青森大學的客座教授職位恐遭撤銷，福原愛表示諮詢過律師，對於官司結果很有信心，更罕見高調曝光行蹤，向粉絲告知自己仍在日本。四面楚歌的她，身邊仍有好事發生，名下的3億豪宅確定出租，年收入增加1800萬日幣（約台幣382萬元），經濟困境獲得紓解。
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