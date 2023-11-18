亞冠賽／「標哥」之子何恭慶義舉成佳話！張育成發文感謝
我國旅美好手張育成在本屆亞冠賽應援團中成為最大咖應援嘉賓，但在今（18日）突然發文，並感謝統一7-ELEVEn獅球團部課長「標哥」何信標之子何恭慶，因張育成赴日助陣加油時，兒子Winston高燒不退就醫，何恭慶則是在旁幫助翻譯，此暖心舉動也成為佳話。
記者張志宇/綜合報導
張育成在官方粉專發文表示，「在國外旅遊最害怕的就是孩子感冒，沒想到這次就遇上了，兒子高燒不退、不斷咳嗽、嘔吐遲遲都沒有好轉，於是決定帶去看醫生，但是人生地不熟加上語言不通，好在中華隊的翻譯員剛結束工作可以來協助我們，讓我們在就醫過程中沒有語言隔閡，非常的細心又很專業！謝謝統一標哥的兒子何恭慶。」
「標哥」何信標的兩位兒子何恭旭、何恭慶從高中時就赴日讀書，目前正就讀千葉清和大學，並在這次亞冠賽前往協助中華隊，此外「標哥」老婆戴富美也赴日除了觀賞亞冠賽，重點就是要探視一雙寶貝兒子，如今得知兒子的助人善舉，更是引以為傲。
中華隊今（18日）將進行第3日賽程，此戰對中華隊可說是十分關鍵，派出王彥程先發對決韓國元兌仁，假設在今敗給韓國隊，中華隊只能與澳洲爭奪第3名，但若中華隊贏球將可晉級至冠軍戰。
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