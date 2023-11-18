王識賢等14年「非常舒服」再續前緣 江祖平《生命捕手》帶傷上陣
王識賢與江祖平繼14年前《夜市人生》CP搭檔後，終於在東森醫劇《生命捕手》合體，江和邱偲琹、郭方儒一起為地方醫療救護傾盡全力。王識賢分享：「跟祖平認識很久了，對戲默契不在話下，非常的舒服。平常趁走戲時跟診所裡的年輕人聊一下劇情後，大家也都能快速進入狀況。私底下偶爾也會出去吃飯聊天，戲裡戲外都是一起歡笑努力的好夥伴，就像一家人一樣。」
記者蔡依庭／綜合報導
江祖平演出119勤務中心接線員「梁美珊」，承載著複雜心理，臉上還帶有特殊傷妝，她直言：「雖然會悶熱不舒服，好在有專業的特化老師細心照顧，讓我的臉不會過敏。為了防止傷妝脫落，現場同事也會讓我所到之處，都有風扇甚至冷氣，算是在大熱天拍戲的一大確幸。」
邱偲琹飾演個性樂觀積極護理師，第一次跟王識賢合作，有不少精彩對手戲，她直呼：「第一印象覺得識賢哥很冷酷，相處後發現，他是有親和力的那種冷酷，偶爾還會因為吃到好吃的甜食，出現可愛的表情。」
戲裡與江祖平猶如親姐妹般的相處也延伸至戲外，她表示：「跟祖平姐之前合作過，不過對戲不多，她曾說第一次看到我時，覺得我很可愛，認識之後覺得我是個屁孩，話雖然這樣說，我們的感情還是很不錯，不管在現場或下戲後都很照顧我，我也很常向她討教演技，祖平姐就像我的姊姊一樣。」
郭方儒身兼演員與編劇統籌，還有邱偲琹男友，所飾演的「周傑克」外表看似吊兒啷噹，實則有不為人知的悲慘過往。郭方儒透露：「賢哥跟祖平姐私底下都非常好相處又和藹可親，在現場也會給我非常多建議，最讓人尊敬的是，他們看的不只有自己角色的戲，而是整場所有演員的化學反應跟狀態，跟他們一起演戲，每天都能很自在地創作。」
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