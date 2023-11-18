藍白合又卡關？柯文哲：誤差值要讓6％無法接受

藍白合以民調決定總統大選組合，今（18）日上午在馬英九基金會公布結果，不過傳出破局消息。柯文哲陣營認為，昨晚民調專家對於誤差範圍認定沒有共識，國民黨主張的誤差範圍跟民眾黨主張不同，因此沒有達成決議。民眾黨主席柯文哲表示，民調正負誤差值要他讓6%無法接受。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在新莊的全國競總舉行記者會，柯文哲一開始表示，超過60％以上民意支持政黨輪替，他在環島之行時，在中南部發現人民渴望變天、痛恨新潮流已經到高漲程度，所以才有後來的藍白合，民進黨總統參選人賴清德還是有30%支持度，不整合會輸須考慮人民期望，半年前國民黨先提出藍白合要求，但是他要求公平方法對支持者交代，提出辯論3場後比全民調，但國民黨不要辯論、全民調也不要。
柯文哲說，民調柯對賴都是贏、侯對賴大多輸，後來才有柯侯對賴蕭、侯柯對賴蕭，兩張名字放同一張選票對百性有弭平效用，在國民黨主席朱立倫遊說下願意讓，但他決定退讓後，幕僚哭成一團、柯粉也是義憤填膺。
柯文哲說，可以用的民調有6個，誤差讓3％他願意讓，但是昨天晚上叫他讓6%，大選賴清德要讓0.01%都不會讓，要他讓6％超出選民常識，讓6％太強人所難，他沒辦法對支持者交代。
柯文哲表示，他願意繼續協商，藍白合是要贏得大選，不是贏得初選，國民黨就算贏得柯文哲，大選也贏不了，他喊話政黨協商越快越好。柯文哲強調，在野整合還是必要，不到最後關頭不輕言放棄，但是誤差值讓6%怎麼樣都看不下去。