百老匯等級演出！《綠野仙蹤》音樂劇11/25登衛武營

AM創意繼深受好評的千萬票房指標作《Musical TARU!恐龍復活了！》後，再次集結黃金創作陣容，打造台灣首次大型百老匯正式授權製作，《綠野仙蹤》中文版音樂劇，將於11月25日、26日在衛武營歌劇院演出，耗資千萬打造經典故事全新翻玩，要帶給高雄觀眾滿滿沈浸感的視聽饗宴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《綠野仙蹤》中文版音樂劇，將於11月25日、26日在衛武營歌劇院演出。（圖／AM創意提供）不用出國也能看百老匯等級音樂劇！《綠野仙蹤》獲得英國皇家莎士比亞劇團Royal Shakespeare Company 授權。近三十人編制的演員群，穿梭在精緻華麗的舞台上，近百套的精緻服裝及造型設計，搭配仿若動態繪本的影像設計及絢麗燈光， 如嘉年華會的全新編曲，以及張力十足的動感舞蹈，挑戰全齡音樂劇娛樂的全新高度。首演後台北觀眾熱情回饋指出，群舞場面氣勢超強，豐富的影像設計，根本是百老匯音樂劇規模。製作人林奕君感性地說，最初創立劇團時，第一 個製作想做百老匯授權，經歷12年積累耕耘，劇團終於成功引進《綠野仙蹤》；同時也偕同創作團隊前往倫敦取經，希望將國際劇場經驗帶回台灣。重新思索智慧、勇氣與愛如何成就自我，加入桃樂絲的冒險旅程，一部5歲到95歲都能沈浸其中的高規格作品，《綠野仙蹤》中文版音樂劇自11月25日、26日在衛武營歌劇院登場。睽違三年！夢時代「愛‧Sharing」打造巴塞隆納聖誕城亞洲插畫藝術博覽會 承億酒店登場！與人魚一起跨年！H2O Hotel美人魚真人實境秀華麗回歸週年慶壓軸！漢神百貨11/23登場 總抽獎祭百萬豪華列車之旅